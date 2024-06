Le Bayern Munich se positionne sur Francisco Conceição

Le Bayern Munich a jeté son dévolu sur Francisco Conceição, le fils de l’entraîneur du FC Porto, Sérgio Conceição, qui devrait rejoindre l’Olympique de Marseille. Selon les informations du quotidien portugais Record, le jeune ailier de 21 ans est également suivi par des clubs prestigieux tels que Chelsea, l’Atletico Madrid, le Borussia Dortmund et Leipzig. Cependant, c’est le Bayern Munich qui aurait manifesté un réel intérêt pour le joueur.

Francisco Conceição, récemment convoqué par Roberto Martinez pour disputer l’Euro 2024, a connu une saison impressionnante avec le FC Porto. Lors du match de préparation contre la Finlande, il a brillé en délivrant deux passes décisives et en obtenant un penalty. Sa clause libératoire est fixée à 30 millions d’euros, ce qui suscite l’intérêt de nombreux grands clubs européens.

Il semble inévitable que Francisco Conceição suscitera une bataille acharnée cet été, avec des équipes cherchant à le recruter pour renforcer leurs effectifs. Le talent et le potentiel du jeune joueur font de lui une cible très prisée sur le marché des transferts.

En résumé, Francisco Conceição est au centre de l’attention des clubs de football de premier plan, avec le Bayern Munich en pole position pour s’attacher ses services. Son ascension fulgurante et ses performances remarquables font de lui l’une des révélations de la saison, attirant les regards des plus grands clubs européens.