Une des questions fréquemment posées est d’où viennent mes chaises de salle à manger en rotin. J’ai acheté les miennes dans mon magasin local At Home, mais malheureusement, elles ne sont plus vendues là-bas. Mais j’ai une bonne nouvelle ! J’ai rassemblé quelques styles très similaires pour vous aujourd’hui ! Plusieurs sont en vente pour le Way Day, et celui-ci est en vente pour l’événement de salle à manger de Ballard !

Voici les sources de haut en bas, de gauche à droite :

– Chaises latérales en osier / rotin avec dossier à lattes (celles-ci ressemblent le plus aux miennes !)

– Chaise en rotin – J’admire celle-ci depuis un moment maintenant, j’aime le motif en losange sur le dos.

– Chaise en rotin à dossier arqué

– Ensemble de deux chaises de salle à manger en rotin – en vente pour l’événement de salle à manger !

– Chaise latérale rembourrée en mélange de lin

– Chaise de salle à manger en rotin

– Chaise de salle à manger à dossier à lattes

– Chaise de salle à manger en osier naturel

En plus de ces options, n’hésitez pas à explorer d’autres magasins de décoration d’intérieur pour trouver le style de chaise en rotin parfait pour votre salle à manger. Ces chaises ajoutent une touche d’élégance et de chaleur à n’importe quelle pièce, et peuvent être facilement combinées avec une variété de tables à manger pour créer un look unique et accueillant. Assurez-vous de choisir des chaises de haute qualité pour garantir qu’elles durent longtemps et restent belles dans votre maison. Profitez de ces suggestions pour trouver la chaise de salle à manger en rotin parfaite pour votre espace !