Lampe Sipario Inspirée par le Rideau Théâtral

Le théâtre a toujours été un lieu de spectacle, où la lumière, le mouvement et la narration se rejoignent dans une performance pour captiver un public. Dans cet esprit, Sipario, la dernière création lumineuse du studio créatif Gupica pour Fiam Italia, un leader dans l’ameublement en verre, prend la vedette en tant qu’acte sensationnel à part entière. Présentée lors du dernier Salone del Mobile, la lampe s’inspire des rideaux théâtraux, traduisant leur mouvement fluide en une forme sculpturale en verre fusionné. Alors que les rideaux sont censés préparer le terrain pour un spectacle, Sipario est l’acte principal actuellement en résidence à la maison musée Remo Brindisi, un lieu approprié pour ce luminaire moderne.

La maison Remo Brindisi à Lido di Spina, en Italie, achevée en 1973, a été conçue par l’architecte Nanda Vigo pour son ami, le peintre italien Remo Brindisi, comme un endroit où l’art, l’architecture et le design pourraient coexister en harmonie. Avec son noyau cylindrique, ses étendues miroitées et son impressionnant escalier en colimaçon, le musée sert à la fois de résidence privée et de galerie abritant des œuvres historiques de Bruno Munari, Jean Dubuffet et Andy Warhol. Peut-être aucun décor contemporain ne pourrait mieux compléter Sipario, une pièce qui incarne le même éthos multidisciplinaire.

« La maison Remo Brindisi a toujours été une grande source d’inspiration pour moi, un lieu pour réfléchir et observer comment le verre se comporte par rapport à la lumière, à l’architecture et aux œuvres d’art, » partage Gunilla Zamboni, fondatrice de Gupica. « Nanda Vigo a conçu le musée en travaillant sur le concept de la perception à travers la lumière et les matériaux, créant un espace raréfié et infini et développant l’idée du ‘chronotype’, qui était un thème important pour elle. Le verre interagit avec la lumière naturelle et artificielle de manière très sensorielle. Ce musée est le scénario idéal qui a inspiré ma conception pour Sipario. »

Avec sa présence théâtrale et son élégance sculpturale, Sipario illumine non seulement le musée de la maison Remo Brindisi, mais renforce également son héritage en tant que site d’exploration artistique et d’inspiration infinie.

Pour en savoir plus sur la lampe suspendue Sipario de Gupica pour Fiam Italia, visitez fiamitalia.it.

Photographie par Filippo Candotti et Simone Fico.

