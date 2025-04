Une maison de plage rénovée des années 70 avec jardin à chaque niveau

Une perle rare se dévoile dans la petite ville côtière de Brunswick Heads, en Australie. Une maison de plage des années 70 a été métamorphosée en un bijou architectural moderne, grâce au talent de Fraser Mudge Architects et We Are Triibe. L’architecte, dans une interview exclusive, nous dévoile les détails fascinants de cette transformation spectaculaire.

Une connexion unique avec la nature

Dès l’entrée, une baie vitrée du sol au plafond relie la chambre principale à l’extérieur, offrant une vue imprenable sur le jardin luxuriant. Une autre baie vitrée entoure un patio couvert au niveau du salon, créant une continuité parfaite entre l’intérieur et l’extérieur. Cette connexion harmonieuse avec la nature est au cœur de la conception de la maison, offrant une expérience de vie immersive et sereine.

Un refuge familial

Conçue pour une famille de quatre personnes, la maison offre un espace de vie unique et fonctionnel. Chaque demi-niveau possède son propre jardin privé, y compris des jardins sur le toit et un vide jardin qui confère à chaque niveau une atmosphère unique. L’espace extérieur couvert est délibérément conçu pour prolonger l’espace intérieur et permettre au soleil d’hiver de baigner la cuisine et le salon d’une lumière chaleureuse.

Une touche de modernité

L’architecte souligne que l’une des caractéristiques les plus marquantes de la maison est la salle de bains principale, conçue comme un espace extérieur sans fenêtres. Cette conception audacieuse crée une connexion directe avec le jardin sur le toit, offrant une intimité totale tout en laissant entrer la lumière naturelle. Des écrans en bois articulés peuvent être ajustés pour contrôler la lumière et l’intimité, ajoutant une touche de fonctionnalité à cette oasis de tranquillité.

L’histoire derrière la rénovation

L’architecte révèle que le projet visait à recomposer une maison de plage traditionnelle de Brunswick Heads, en apportant une touche moderne à l’architecture côtière des années 70. L’ajout d’un demi-niveau au-dessus et en dessous de la maison existante a permis de créer une structure en quatre niveaux reliés par un escalier central. Cette approche novatrice a permis de maximiser l’espace disponible tout en préservant l’intégrité de la maison d’origine.

Au fil des années, cette maison de plage rénovée est devenue une source d’inspiration pour les amateurs d’architecture et de design. En intégrant harmonieusement l’intérieur et l’extérieur, en offrant des espaces de vie personnalisés et en privilégiant la lumière naturelle, cette maison incarne parfaitement l’art de vivre moderne en bord de mer. Une véritable œuvre d’art architecturale qui témoigne du talent et de la créativité des architectes australiens.