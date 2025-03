Peindre les Moulures: Comment Ajouter de la Couleur et du Style à Votre Espace

En tant que personne ayant entrepris un voyage semi-nomade au cours de la dernière année, j’ai découvert de nombreuses nouvelles passions décoratives inspirées par chaque nouvel endroit où je suis restée. Une de ces obsessions comprend les nombreuses occasions souvent négligées d’explorer la couleur, en particulier en ce qui concerne les moulures. Se contenter des moulures blanches standard semble être une évidence, tout comme avoir des toilettes blanches, et c’est compréhensible: c’est classique et sûr. Il n’y a pas de soucis de les voir entrer en conflit avec le reste de votre maison et peu de préoccupations quant à se réveiller en regrettant le choix. Mais où est le plaisir dans tout ça?

Pour explorer comment des moulures colorées peuvent avoir un impact positif sur un espace, nous avons fait appel à la designer basée à Brooklyn, Delia Kenza de DeliaKenza Interiors, pour quelques conseils.

Planifiez soigneusement votre palette

À moins qu’elles ne soient associées à une couleur murale jazzy, les moulures blanches ont tendance à se fondre de manière plutôt ordinaire. Cependant, Kenza affirme que des moulures colorées présentent une opportunité de « préparer le terrain et d’égayer quelque chose d’ordinaire pour en faire quelque chose d’extraordinaire ». Pour des moulures colorées qui agissent comme un portail vers un espace rempli de caractère, Kenza recommande de commencer par une palette soigneusement planifiée. Une pièce déjà assez colorée bénéficie de la nature d’ancrage des moulures noires. « Peut-être que vous aimez vraiment le bleu, mais il existe tellement de nuances différentes. Vous devez trouver le bleu parfait pour cet environnement, puis utiliser un nuancier », explique Kenza. En d’autres termes, ne laissez pas la bataille entre le bleu ciel et le bleu-vert perturber votre projet. « Si vous êtes timide à propos de [la couleur], vous pouvez toujours monter ou descendre de trois nuances. » Allez dans un magasin de bricolage et choisissez les échantillons qui vous inspirent le plus, puis laissez les nuances sur l’échantillon vous guider.

Faites confiance à vos instincts en matière de couleur

Essayez de ne pas vous laisser submerger par le pouvoir de transformation de la peinture. Avant de reculer devant ce violet audacieux de vos rêves, gardez à l’esprit qu’il n’a pas à être permanent. Allez avec ce qui résonne en vous et utilisez des échantillons de peinture, des échantillons adhésifs ou appliquez une couche sur un petit endroit du mur pour vous asseoir avec la couleur avant de vous engager pleinement. Les poutres, les portes et les moulures sont en ‘Black Evergreen’ de Valspar et ajoutent un intérêt visuel à une palette de bois chauds et de tons naturels. « Je pense qu’une erreur que les gens commettent est d’être trop timides », dit Kenza. « Parfois, nous avons tendance à trop réfléchir et à oublier que c’est censé être amusant et une extension de nous-mêmes. Lorsque vous avez l’idée de faire ressortir les moulures, mais que vous n’y allez pas à fond, cela n’a pas vraiment d’impact. La peinture est quelque chose que vous pouvez facilement changer avec un peu d’huile de coude. » Ajoutez de la structure et mettez en valeur l’architecture de votre espace avec juste un peu de peinture.

Si vous aimez un look audacieux, le choix de Kenza se porte sur des combinaisons tranchantes et contrastées. « Je suis vraiment fan du noir et blanc. Mais j’aime aussi quand c’est très discret – un bleu pâle avec des moulures bleu marine peut être très beau. Ou un bleu pâle avec des moulures marron ou noires. »

Tenez compte de l’état des moulures

Effectuez toutes les réparations mineures ou majeures sur les moulures usées avant de choisir une couleur afin d’obtenir le meilleur résultat possible. « Réfléchissez à l’état de vos moulures », conseille Kenza. « Certaines couleurs feront ressortir les moulures anciennes et vous pourriez ne pas le vouloir. »

N’oubliez pas la finition!

« Si vous peignez les moulures d’une couleur différente, c’est une chose, mais vous pouvez également jouer avec la brillance », explique Kenza. « Cela peut signifier utiliser du mat sur le mur et peut-être du satin sur les moulures. Cela offre non seulement un contraste de couleur, mais aussi un contraste de finition. »

Gardez à l’esprit la fonction de la pièce

Peindre les moulures dans une couleur complémentaire au mur chuchote plutôt que hurle. Les couleurs vives peuvent ne pas être le meilleur choix pour encadrer un havre de méditation sombre. Ou peut-être que votre option de peinture architecturale bien-être n’est pas le meilleur look pour la transformation du seuil d’une chambre d’enfants. Pour éviter un affrontement entre couleur et fonction, restez sur des tons qui correspondent à la fonction de la pièce que vos moulures mettront en valeur. « Essayez-vous de faire une déclaration? Comment voulez-vous vous sentir dans l’espace? » demande Kenza. « Si vous suivez cette direction, vous serez bien. »

