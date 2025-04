Une Maison Streamline Moderne de 1,9M$ en parfait état à vendre à Pasadena

Une rare maison streamline moderne de 1938 est actuellement en vente à Pasadena, en Californie, pour 1 895 000 $. Située au 412 Glen Holly Drive, cette propriété a été conçue par l’architecte William Kesling et offre une empreinte de 2 106 pieds carrés, comprenant 3 chambres et 3 salles de bains, sur un terrain de 0,14 acres.

William Kesling, connu pour sa créativité et son talent en matière de design, a laissé son empreinte sur cette maison unique. Cependant, en 1937, il a été condamné pour fraude et a été incarcéré à San Quentin. Malgré cela, il a réussi à achever la construction de cette maison en laissant la John L. Hudson Construction Company superviser et approuver les travaux.

La maison est répartie sur trois niveaux, avec l’étage supérieur offrant un accès direct au salon, à la salle à manger, à la cuisine en forme de couloir (avec un lave-vaisselle plus récent et un réfrigérateur Sub-Zero) et une demi-salle de bain. Une large terrasse extérieure, rappelant la proue d’un paquebot, offre un espace idéal pour se divertir en plein air tout en profitant de vues imprenables sur les collines. La chambre principale dispose d’une salle de bain complète avec double vasque et d’un dressing. Deux autres chambres, une salle de bain complète avec douche à l’italienne et un balcon adjacent complètent le niveau intermédiaire. Le garage, la buanderie et le stockage se trouvent au niveau inférieur.

Le terrain en coin offre des vues à double exposition, ajoutant une dimension supplémentaire à cette propriété unique. De plus, la disposition de la maison place l’entrée, les espaces communs et la chambre principale au dernier étage, offrant une intimité et une vue imprenable sur les environs.

Le quartier historique de Poppy Peak, nommé d’après les fleurs qui y poussent, abrite également des résidences conçues par des architectes renommés tels que Richard Neutra et James Pulliam. La maison de 1938 a été conçue dans le style streamline moderne, caractérisé par des lignes épurées et une esthétique futuriste.

Cette maison streamline moderne à Pasadena offre une occasion unique d’acquérir une propriété historique avec un design exceptionnel et des détails uniques. Ne manquez pas cette opportunité de posséder un morceau d’histoire architecturale à Pasadena.