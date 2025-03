Améliorez votre compréhension de l’éclairage avec la lampe Sorpresa

L’un des aspects les plus captivants du design de produits est la découverte des détails cachés, et Samuel Wilkinson ne déçoit pas avec sa dernière solution d’éclairage – un lustre – produite en collaboration avec la marque danoise Astep. La lampe Sorpresa utilise un mécanisme spécifique qui, une fois libéré de son enveloppe de papier, s’étend de quelques centimètres à plus de 43 pouces à sa taille finale. Les branches délicates s’écartent vers le haut et vers le bas de l’abat-jour, l’utilisateur observant la lumière prendre forme sous ses yeux. « Je voulais créer une pièce intrigante. Comme son nom l’indique, l’essence de la lampe est la ‘surprise’. Nous avons examiné divers objets pliables pour trouver de l’inspiration et avons découvert un enrouleur traditionnel de laine shaker. C’était la construction en bois extensible de basse technologie que j’admirais le plus, le mouvement simple et l’expression », déclare le designer Samuel Wilkinson.

Un abat-jour principalement opaque cache le fantôme de la structure en chêne poncé à l’intérieur, les bras croisés maintenant l’abat-jour serré. Le montrer sans le dire est fort, permettant à l’utilisateur de se délecter de l’installation plutôt que d’ajouter de la frustration au mélange. En utilisant des matériaux recyclés et recyclables, chaque composant du lustre Sorpresa est conçu pour se démonter facilement à la fin de son cycle de vie pour promouvoir la conception circulaire. Interactif, délicat et réfléchi, ce mécanisme promet de nombreux autres produits à l’avenir.

Avec de nombreuses solutions d’éclairage ombragées, nous nous attendons soit à un processus d’installation légèrement fastidieux, soit à une forme peu esthétique, détournant l’attention plutôt que de l’ajouter. Tous ces points douloureux sont minimisés, voire complètement éliminés, avec le système léger de Sorpresa, vous permettant de passer plus de temps à profiter de la lueur.

« L’intention était de donner à Sorpresa une personnalité forte mais subtile à la fois allumée et éteinte. Lorsqu’elle est éteinte, la source lumineuse disparaît presque à l’intérieur de la lampe mais révèle toujours le cadre distinctif. Lorsqu’elle est allumée, la source lumineuse est présentée comme un orbite flottante au centre du volume avec des ombres limitées du cadre », explique Wilkinson.

Samuel Wilkinson est un designer basé à Londres qui crée des œuvres équilibrant forme et fonction de manière nette et significative. La durabilité est toujours au premier plan du travail de son studio, couvrant de multiples industries et créant des produits chéris en cours de route. Vous avez peut-être déjà entendu parler de son travail, que ce soit la série LATIS, le candélabre Zymbel ou la chaise TUBA.

Astep, en tant que B-corporation certifiée, croit que le design durable consiste à bien le concevoir dès le départ. Alessandro Sarfatti évoque les mots de son père, Gino Sarfatti : « Nous devons travailler dans toutes les directions, et dans chacune trouver une petite innovation – c’est ce que mon père disait, et il avait raison; car tant que nous avançons vers quelque chose de plus significatif, de plus respectueux et de plus pertinent – chaque pas est aussi précieux que l’autre, méritant la même considération et le même respect. » Cela résume l’éthique de l’entreprise, tirant une grande satisfaction en travaillant étroitement avec les designers pour produire ce qui est nouveau, tout en veillant à ce que ces pièces restent intemporelles.

Pour en savoir plus sur la collection Sorpresa, visitez astep.design.

Photographie gracieuseté de Samuel Wilkinson et Astep.

Grandir à New York a donné à Aria une perspective unique sur l’art et le design, cherchant constamment de nouveaux projets dans lesquels s’immerger. Une passionnée de pâtisserie, de crochet et de fabrication de pâtes, le travail manuel et le contact personnel sont au cœur de ce qu’elle aime dans l’environnement construit. En dehors de la ville, elle aime la randonnée, le vélo et apprendre sur l’espace.