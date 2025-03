Capturer la puissance de l’eau de pluie avec RAINDROP par Junwoo Lim

L’eau est une ressource précieuse, composant plus de 60 % de la masse corporelle totale des humains, et une source de vie vitale pour la plupart des êtres vivants. Avec la capacité de couper la roche, de dissoudre le sel et de bouillir, c’est la substance signature de la Terre, notre petite planète bleue. Étant une ressource finie et de plus en plus rare, des moyens simples de sauvegarder ces gouttes de vie sont nécessaires et les bienvenus. C’est là qu’intervient le RAINDROP de Junwoo Lim, un support pour plantes + porte-parapluie qui capture les gouttes résiduelles laissées par un parapluie mouillé pour arroser une plante en dessous. Avec une forme gracieuse, tout aussi appropriée dans une galerie que dans un foyer, laissez le RAINDROP protéger vos sols et nourrir vos plantes, le tout en même temps.

Junwoo Lim, designer, s’est donné pour mission d’aider les gens à participer à la durabilité, quelles que soient leurs opinions personnelles sur le sujet. Les personnes qui se soucient de ces questions utiliseront parfois des bouteilles d’eau réutilisables, ou réduire les plastiques à usage unique nécessite que vous soyez conscient du problème et de la façon de prendre des mesures pour le résoudre. Avec le RAINDROP, tout le monde qui utilise un parapluie participe, passivement mais tout aussi efficacement. Cela présente une façon créative de résoudre le problème de la durabilité, et encourage tout le monde à participer à des actions bénéfiques pour la terre, et pas seulement ceux qui sont informés.

Utilisant la théorie du Rouge Inattendu, où une touche de rouge peut vraiment élever un espace, cette finition rouge mate offre un contraste rafraîchissant avec la verdure qui pousse à l’intérieur, ainsi qu’un langage de forme en haut qui ressemble presque à l’éclosion d’un arbre lui-même.

Le RAINDROP s’intégrerait parfaitement dans un espace public ou un centre communautaire, suscitant éventuellement des conversations sur la durabilité avec ceux qui pourraient ne pas être informés. Les plantes et les humains bénéficient tous deux de ce type de discussions, des études montrant que la façon dont nous parlons autour des plantes influence leur santé et leur bien-être global. Heureux d’être considéré et heureux d’être arrosé, le RAINDROP facilite la gentillesse envers nos amis feuillus.

Pour plus d’informations sur le RAINDROP de Junwoo Lim, veuillez envoyer un e-mail au designer à [email protected]. Pour plus de mises à jour, visitez Lim sur Instagram ici.

