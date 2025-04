Le DAC FiiO Snowsky Retro Nano : Un DAC nostalgique au charme des années 90

FiiO s’est taillé une place de choix en mêlant la technologie audio moderne à des esthétiques rétro – pensez aux lecteurs CD comme le DM13 et aux DAC haute résolution (convertisseurs audio numériques) comme le KA15. Maintenant, la société s’inspire de cet esprit rétro-futuriste avec sa nouvelle sous-marque, Snowsky, en lançant le Snowsky Retro Nano – un lecteur de musique compact inspiré des cassettes et un amplificateur pour casque qui canalise l’esprit des années 90.

Au premier coup d’œil, le Snowsky Retro Nano semble avoir été arraché directement de l’époque des mixtapes et des Walkmans. Avec sa silhouette anguleuse, ses boutons tactiles et même un compartiment de batterie amovible, il est un hommage délibéré aux classiques lecteurs de cassette portables comme le Sony Walkman. FiiO pousse la nostalgie encore plus loin avec une option de couleur bleu clair qui crie le cool des années 90, ainsi qu’une feuille d’autocollants à thème rétro qui permet aux utilisateurs de personnaliser leur appareil pour correspondre à l’esthétique de leur jeunesse – ou du moins de leur fil Instagram.

Malgré son aspect rétro, le Snowsky Retro Nano est équipé de matériel moderne. Il dispose de deux puces DAC Cirrus Logic CS43131, capables de décoder l’audio jusqu’à une résolution de 24 bits/96 kHz. Cela signifie qu’il n’est pas seulement beau – c’est une mise à niveau audio sérieuse pour votre smartphone, tablette ou ordinateur. Les options de connectivité incluent le Bluetooth et l’USB-C, et l’appareil offre à la fois des sorties casque non équilibrées de 3,5 mm et équilibrées de 4,4 mm, adaptées à une large gamme d’équipements audiophiles.

Bien que FiiO le qualifie de « lecteur de musique », le Retro Nano ne fonctionne pas comme un appareil de lecture autonome – il a besoin d’une source numérique. Pensez-y comme un combo DAC/ampli élégant qui élève votre expérience d’écoute tout en ajoutant une touche rétro à votre installation.

Une caractéristique notable est la batterie amovible, cachée derrière un compartiment à ouverture par rabat rappelant les anciennes portes de cassette. Contrairement aux piles AAA traditionnelles, la cellule incluse est une batterie lithium-ion rechargeable conçue pour ressembler à une AAA, bien qu’elle soit propriétaire et ne puisse pas être remplacée par des piles standard. Cependant, si vous préférez contourner la batterie, l’appareil peut fonctionner directement sur alimentation USB, le rendant polyvalent pour une utilisation portable et de bureau.

En plus de ses capacités audio, le Retro Nano comprend des commandes sur l’appareil pour la lecture et le volume, un microphone intégré pour les appels mains libres, et prend en charge la personnalisation de l’égaliseur via l’application FiiO Control ou une interface web pratique. Que vous peaufiniez votre son ou que vous répondiez simplement à un appel rapide, le Retro Nano garde les choses simples et fonctionnelles.

Le Snowsky Retro Nano est disponible en deux couleurs – bleu et blanc – et est disponible au prix de 62,99 $ sur Amazon ICI.

