Un refuge de bien-être holistique à Gurugram: Aanandam

Au cœur animé de Gurugram, en Inde, un havre de paix prend vie – Aanandam, un penthouse de 4 800 pieds carrés réimaginé par Logic Design + Build, transcende les conventions de la vie métropolitaine. Conçu comme un sanctuaire de bien-être holistique, cet espace reflète une évolution réfléchie vers un havre de paix moderne, ancré dans la pleine conscience, l’identité individuelle et la grandeur discrète.

À l’intersection de la rigueur architecturale et du raffinement sensoriel, Aanandam navigue sur la fine ligne entre le brut et le raffiné. Ici, les éléments d’audace urbaine – béton apparent, formes linéaires et vastes espaces structurels ouverts – sont soigneusement adoucis avec des finitions naturelles tactiles et une chaleur soigneusement sélectionnée. Chaque pièce a été développée en tenant compte du mode de vie du résident, transformant les routines quotidiennes en expériences intimes grâce à une approche profondément personnalisée.

Une célébration de la lumière et du design brutaliste

Au cœur du langage de conception brutaliste du projet se trouve la célébration de la lumière comme plus qu’une simple illumination. Elle façonne les humeurs, sculpte les matériaux et donne le ton à chaque zone de la maison. De larges ouvertures, une orientation spatiale réfléchie et des réflexions stratégiques permettent à la lumière du soleil de devenir un participant actif dans la conception, révélant des textures, renforçant les volumes et offrant des moments de pause tout au long de la journée.

Au-delà de l’esthétique, Aanandam présente un nouveau récit dans la conception urbaine centrée sur le bien-être. En réinterprétant la planification spatiale, les designers ont favorisé une atmosphère d’ouverture, de fluidité et de calme. La nature se faufile subtilement à travers l’appartement – que ce soit à travers des textures organiques, une végétation soigneusement choisie ou des teintes terreuses qui ancrent les intérieurs. Un point focal biophilique grimpe audacieusement le mur du salon à double hauteur sous la forme d’un mur végétal abritant une variété de plantes vertes. S’ajoutant à la grandeur du mur se trouve un accent voûté de panneaux de bois tridimensionnels affichant la forme d’arche familière orientée dans différentes directions. Le résultat est un environnement de vie qui encourage l’équilibre émotionnel, la pleine conscience et la régénération.

L’artisanat et la durabilité au cœur du projet

L’artisanat joue un rôle essentiel dans l’établissement du caractère sur mesure du projet. Chaque élément, des surfaces en pierre soigneusement sélectionnées aux meubles sur mesure, incarne un engagement envers l’authenticité et la qualité. Le contraste entre des matériaux bruts comme le plâtre de chaux et la brique apparente, et la sophistication du marbre, du laiton et du verre, ajoute une profondeur visuelle tout en préservant une tonalité cohérente de luxe décontracté.

À l’opposé du mur végétal se trouve un autre élément visuellement captivant qui relie les deux étages du penthouse. L’escalier époustouflant est composé de marches flottantes en laiton, ayant une forme unique de parallélogrammes, flanquées d’un côté de marbre noir et blanc et de panneaux de verre sur le côté avant pour ne pas obstruer la beauté des escaliers derrière. Un tube de laiton descend du plafond pour former une rampe minimaliste et compléter le look.

Aanandam fait également un pas progressif vers la durabilité, intégrant des matériaux éco-responsables et des systèmes intelligents qui soutiennent l’efficacité énergétique sans compromettre l’élégance. Son empreinte écologique minimale complète son ethos de conception avant-gardiste – fusionnant la responsabilité environnementale avec une intention esthétique.

Pour plus d’informations sur Logic Design + Build, visitez logic.co.in.

Photographie par Ashish Sahi.

