Les fleurs éclatantes de l’hiver au Musée d’art de Milwaukee

Alors que l’emprise de l’hiver persiste et que beaucoup d’entre nous attendent la chaleur du printemps, des signes de vie vibrants émergent au Musée d’art de Milwaukee (MAM). Dans la salle Windover, la dernière installation de DRIFT, Meadow, transforme l’atrium de l’emblématique Pavilion Quadracci conçu par Santiago Calatrava en un jardin cinétique qui défie la saison. Le studio, fondé par les artistes néerlandais Lonneke Gordon et Ralph Nauta, est renommé pour sa fusion innovante de l’art et de la technologie. Meadow est la continuation de leur exploration, s’inspirant à la fois des fleurs sauvages nord-américaines et de l’architecture organique du musée. Cette danse immersive et changeante de la lumière et du mouvement célèbre l’intersection de l’art et de la nature au milieu du froid de l’hiver.

Une célébration de l’art et de la nature

Meadow est la deuxième itération de la série hivernale saisonnière du MAM, qui a débuté en 2024 dans le but d’apporter une touche de joie pendant les journées les plus courtes de l’année. En créant Meadow, DRIFT s’est appuyé sur des années de recherche pour développer une chorégraphie de fleurs cinétiques fabriquées en aluminium, en acier inoxydable, en composants robotiques et en nuances de tissus vibrants. Chaque fleur est méticuleusement programmée pour s’ouvrir et se fermer dans une danse rythmique qui imite le fonctionnement délicat de la nature. Contrairement à d’autres installations similaires de DRIFT, Meadow est spécifique au site en termes de nombre de fleurs, de chorégraphie et de couleurs, qui sont inspirées des fleurs sauvages nord-américaines.

L’expérience de l’installation évoluera également chaque jour avec le tableau changeant à l’extérieur. Alors que le paysage du front de mer se transforme au fil des saisons, chaque visite offre un nouveau dialogue entre la nature et l’art. Le Burke Brise Soleil – le pare-soleil mobile de Windhover Hall – bat également des ailes tous les jours à midi, modifiant la lumière naturelle et projetant des ombres dynamiques sur Meadow. Cette interaction entre les vues changeantes et les motifs lumineux approfondit la qualité immersive de l’installation, garantissant que chaque visite est unique.

Une invitation à redécouvrir la beauté de la transformation

Jusqu’au 13 avril 2025, Meadow invite les visiteurs à redécouvrir la beauté de la transformation. L’installation laissera tous ceux qui entrent dans Windhover Hall hypnotisés lorsqu’ils découvriront la magie qui se déploie lorsque le design, la nature et la technologie convergent.

Meadow est visible au Musée d’art de Milwaukee jusqu’au 13 avril 2025 et ouvert à tous avec une entrée gratuite. Pour en savoir plus, visitez mam.org.

Photographie de Front Room Studios, avec l’aimable autorisation du Musée d’art de Milwaukee.