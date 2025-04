Montana et KIMPOP Célèbrent la Couleur Avec des Pièces en Édition Limitée

Alors que la tendance au maximalisme se poursuit, le besoin pour la personnalité de s’exprimer à travers la décoration s’épanouit dans plusieurs industries. Montana Furniture et KIMPOP sont prêts à célébrer cette tendance au-delà d’une simple mode, en collaborant sur une gamme de mobilier en édition limitée créée pour mettre en valeur le côté lumineux et audacieux en chacun de nous. Six pièces, chacune conçue pour illuminer une pièce, incarnent la fonctionnalité et l’esprit auquel nous nous attendons de Montana, avec la vivacité et le tact du duo de design KIMPOP. La couleur n’est plus reléguée à la chambre d’enfant, elle est vénérée dans la collection KIMPOP Limited Editions, un recueil dont nous avons encore beaucoup à apprendre. La collection KIMPOP Limited Editions pour Montana comprend la table de chevet flottante DASH, la commode CARRY, le miroir SHELFIE, la table de nuit DREAM, la bibliothèque SHOW et le rangement roulant BOX.

Une Collaboration Légère et Colorée

Des détails espiègles font de cette collection un régal pour les yeux. Les interactions délicates des plans créent des transitions élégantes, des filets et des biseaux spécifiques créant des ombres attrayantes. Un léger espace existe directement entre la jambe et le corps du CARRY KIMPOP et du DREAM KIMPOP, créant une légèreté de forme généralement associée à un bloc de mobilier. Cette collaboration affiche la légèreté sous de nombreuses formes, la nature ludique de la palette de couleurs contribuant à la douceur des diverses arêtes. Une légèreté de sentiment également, les différents panneaux présentant différentes couleurs, toutes choisies par KIMPOP, alors que l’on se déplace autour de chaque design. Surprenamment sophistiquée, chaque pièce se distingue au milieu de collections éclectiques de mobilier, avec une qualité et une durabilité qui en feront un favori pendant des années.

Des Meubles Colorés et Pratiques

Le DASH KIMPOP, monté au mur, offre une solution de rangement colorée et gain d’espace pour toute chambre à la recherche d’une touche joyeuse. Un mélange de huit couleurs délicieuses, la pièce de chevet dispose d’un tiroir unique pour les essentiels de nuit et d’une étagère pour ranger les objets qui doivent être facilement accessibles.

Le DREAM KIMPOP se dresse sur de rêveuses jambes rouges, servant de table de nuit ou de table d’appoint pour les essentiels nécessaires à portée de main. Un amalgame de huit teintes festives, l’armoire offre à ceux qui ont besoin de plus de rangement à proximité par rapport au DASH ci-dessus.

Des Pièces Polyvalentes pour une Organisation Colorée

Avec 13 teintes éclatantes, le CARRY KIMPOP est une pièce de rangement polyvalente qui repose sur des jambes bleu azur frappantes. La commode deviendra facilement votre alliée quotidienne pour les routines quotidiennes, rendant les matins plus joyeux tout en ouvrant et fermant chacun de ses tiroirs.

Chaque étagère festive du SHOW KIMPOP arbore sa propre couleur distincte, mêlant des pastels doux à des teintes énergiques, huit au total. L’étagère murale peut être utilisée comme une pièce de rangement pour vos livres préférés ou comme un écrin pour tous vos trésors préférés.

Le SHELFIE KIMPOP, avec son cadre minimaliste créant des ombres audacieuses, offre un généreux espace d’étagère pour ranger des livres, des objets ou de l’art. Le SHELFIE KIMPOP présente quatre teintes vibrantes, offrant un moyen créatif d’apprécier votre reflet et d’offrir également une petite étagère pour ranger de petits objets.

Le BOX KIMPOP est une solution de rangement polyvalente, avec des roulettes jaunes et un schéma de couleurs Bauhaus, apportant de la joie partout où il roule. Mettez des chaussures, des jouets et divers désordres dans la boîte, et laissez le soulagement s’installer : un coin immédiatement propre. On pourrait imaginer une rangée de ces boîtes, chacune avec une couleur différente affichée devant. L’organisation à son meilleur.

Montana Furniture est une marque emblématique de mobilier danois, créant des systèmes d’étagères modulaires et des armoires qui ont établi de nouvelles normes dans l’industrie. La couleur est au cœur de l’esthétique de Montana, ajoutant constamment plus de teintes à leurs 43 finitions de couleurs étendues, chacune expertement conçue pour être magnifique séparément ou ensemble. Les normes de sécurité et de durabilité de Montana sont incroyablement élevées, devenant l’une des premières entreprises danoises à réaliser des analyses « du berceau à la tombe » des conséquences environnementales d’un produit donné, pour que vous puissiez être assuré que votre mobilier sera beau et se sentira bien aussi – pendant des décennies à venir.

Les personnalités de la télévision danoise et les designers Sofie Linde et Joakim Ingversen ont transformé leur amour du design en KIMPOP, créant des meubles, de la céramique et des accessoires visant à apporter de la lumière et de la couleur aux intérieurs. Garder les choses aussi pertinentes et modernes que les décennies passent est au cœur de l’éthique chez KIMPOP, créant des objets à aimer et à conserver. « L’utilisation audacieuse et sans peur de la couleur par Montana a toujours été une source d’inspiration pour moi, alors la chance de collaborer semblait être une correspondance parfaite. En design d’intérieur, j’apprécie les chocs éclectiques et l’inattendu, » partage Linde, l’une des moitiés de KIMPOP.

Pour en savoir plus sur cette collaboration, veuillez visiter Montana Furniture sur montanafurniture.com.

Photographie gracieuseté de Montana Furniture.

Grandir à New York a donné à Aria une perspective unique sur l’art + le design, cherchant constamment de nouveaux projets dans lesquels s’immerger. Une pâtissière passionnée, une crocheteuse et une fabricante de pâtes, le travail manuel et le souci du détail sont au cœur de ce qu’elle aime dans l’environnement construit. En dehors de la ville, elle aime la randonnée, le vélo et en apprendre davantage sur l’espace.