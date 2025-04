La Semaine du Design de Milan est une véritable course contre la montre pour les passionnés de design du monde entier. Cette année, la 63e édition a attiré des milliers de visiteurs avides de découvrir les dernières tendances et innovations du monde du design. Mais que se passerait-il si vous n’aviez qu’une journée pour tout voir? C’est la question à laquelle j’ai dû répondre en atterrissant à Milan pour cet événement incontournable.

Entre une salle entièrement faite de liège, un labyrinthe enveloppé de fausse fourrure et un espace délabré avec des planchers instables sous nos pieds, le photographe Olga Mai et moi avons pu couvrir beaucoup de terrain – plus de treize kilomètres, pour être précis. Voici tout ce que nous avons vu lors de notre zigzag à travers Milan un jeudi de la semaine dernière.

Nilufar Depot (10h00-10h40)

Le matin du jeudi, nous avons pris un peu de retard car quelqu’un avait raté le train. Mais j’ai pu retrouver Olga vers 10h20 juste à l’extérieur de Nilufar Depot, une galerie milanaise et un pilier de la Semaine du Design de Milan, connue pour ses juxtapositions entre anciennes icônes et nouveaux designs. Pour célébrer le 10e anniversaire du dépôt (Nilufar Gallery existe depuis 1979), Nilufar a conçu sa présentation comme une sorte de théâtre ambulant, se déroulant en cinq actes à travers ses trois étages. En marchant dans l’espace, on avait presque l’impression d’explorer un magasin vintage impeccablement sélectionné, avec des lampadaires familiers, des tables et des chaises contrebalancés par des designs flambant neufs. L’effet était un menu de dégustation fantastique de notre évolution dans le design de meubles et de ce qui nous attend.

Casa Cork par David Rockwell (10h40-11h20)

L’exposition sur les lèvres de nombreuses personnes avec lesquelles j’ai parlé était Casa Cork, une installation immersive du Cork Collective qui réutilisait des bouchons de liège naturels. Située dans un espace vaste du quartier de Porta Garibaldi, l’installation comprenait des meubles en liège conçus par un groupe de designers, allant des appliques murales aux fauteuils en passant par les tabliers de barman. Personnellement, j’ai toujours été un grand fan du « Made in Situ chair » de Noé Duchaufour-Lawrance, qui lie des particules de liège en forme de siège curviligne, mais l’espace regorgeait de nouvelles découvertes qui, pour quelqu’un peu familier avec les propriétés malléables du liège, sont presque hallucinantes. Le message durable est une déclaration sur la flexibilité de l’un des matériaux les plus régénératifs du monde du design.

SCP (11h20-12h00)

Pour célébrer son 40e anniversaire, le fabricant britannique SCP a divisé son showroom de Milan en trois sections : la première mettait en valeur les designs d’éclairage en caoutchouc de George Sowden ; la deuxième présentait la collection 2025 de nouveaux sièges rembourrés de SCP, tout en soulignant l’engagement de l’entreprise pour des meubles sans mousse à base de pétrole courante ; la troisième était la collection Boxed, qui expose le travail d’un groupe de designers chargés de créer des objets – de tables à crochets muraux – qui s’intègrent dans un conteneur d’expédition. En tant que fan de Sowden, j’étais ravi de voir la collection complète, réunie autour d’une fresque de style Mondrian. Et en tant que passionné d’innovation durable, j’ai trouvé que SCP allait au-delà des mots et identifiait réellement où l’industrie du meuble peut être efficace, responsable et élégante.

En fin de compte, la Semaine du Design de Milan est une expérience intense qui pousse ses visiteurs à leurs limites, mais en vaut chaque seconde. Alors, si vous n’avez qu’une journée à consacrer à cet événement, assurez-vous de vous préparer mentalement et physiquement pour l’aventure passionnante qui vous attend.