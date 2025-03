Le prestigieux ranch de 4,65 acres situé au 2436 Big Sky Trail à Ponder, au Texas, est actuellement sur le marché pour la somme impressionnante de 999 999 dollars. Construite en 1999 par l’architecte primé Max Levy, cette maison de style prairie a été présentée sur HGTV et offre 2 113 pieds carrés d’espace de vie luxueux, comprenant 3 chambres et 3 salles de bains. Avec une empreinte de plus de 4 acres, cette propriété est un véritable paradis pour les amoureux de la nature et des chevaux.

La maison principale est un mélange parfait d’élégance moderne et de charme rustique, avec une cuisine donnant sur une petite cour intérieure entre les deux ailes de la maison. Un foyer au bois réchauffe le salon, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante. Une porte coulissante sépare la salle de bains attenante de la chambre principale, offrant une intimité et un confort supplémentaires.

En plus de la maison principale, la propriété comprend une grange à quatre stalles, idéale pour les passionnés d’équitation, ainsi que des pâturages clôturés prêts à accueillir des chevaux. De plus, la propriété bénéficie d’une exonération fiscale agricole, ce qui en fait un choix idéal pour ceux qui cherchent à se lancer dans des activités agricoles. De plus, un appartement auxiliaire de 312 pieds carrés offre une polyvalence supplémentaire pour les invités ou un refuge privé. Pour ceux qui cherchent encore plus d’espace, il est possible d’acquérir 5,35 acres supplémentaires, offrant ainsi des possibilités infinies pour l’expansion ou la création de votre sanctuaire rural de rêve.

Will Allstetter, écrivain, designer et ingénieur logiciel basé à New York, a partagé son enthousiasme pour cette propriété unique. Il a souligné le caractère exceptionnel de la conception de Max Levy et la fusion réussie du confort moderne avec l’esthétique champêtre de la maison. Allstetter a également noté que l’appartement auxiliaire était équipé d’une station de recharge pour voiture électrique, un détail qui montre à quel point cette propriété est à la pointe de la technologie et de l’innovation.

En conclusion, ce ranch exceptionnel au Texas offre une opportunité rare d’acquérir une propriété de luxe dans un cadre rural pittoresque. Avec ses caractéristiques uniques, ses vastes espaces extérieurs et son mélange harmonieux de confort moderne et de charme rustique, cette propriété est certainement un joyau caché à découvrir.