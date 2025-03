Deux artistes espagnoles transforment une remise en une maison écologique autonome pour 257 000 euros

La créatrice de mode et designer d’intérieur Georgina « Geo » Giner Gallardo et sa partenaire directrice artistique, Zoe Barceló Vicedo, n’avaient jamais envisagé de déménager à Lanzarote, la quatrième plus grande des sept îles Canaries espagnoles. Cependant, tout a changé lorsqu’elles ont découvert l’endroit parfait pour leur maison de rêve.

Un projet de rénovation écologique ambitieux

Le couple d’artistes a récemment entrepris un projet de rénovation ambitieux pour transformer une remise abandonnée en une maison écologique autonome. Avec un budget total de 257 000 euros, ils ont relevé le défi de créer un espace de vie durable et respectueux de l’environnement.

Geo et Zoe avaient un objectif clair en tête : créer un lieu qui reflète leur amour pour l’art, le design et la nature. Ils ont travaillé en étroite collaboration avec des experts en construction écologique et en énergies renouvelables pour concevoir une maison qui soit à la fois esthétique et fonctionnelle.

Une approche holistique de la durabilité

Pour Geo et Zoe, la durabilité va bien au-delà de l’aspect environnemental. Ils ont adopté une approche holistique de la durabilité en intégrant des éléments de bien-être et de confort dans leur maison. Des matériaux naturels et des solutions éco-responsables ont été soigneusement sélectionnés pour créer un espace de vie sain et équilibré.

L’importance de l’autonomie énergétique

L’un des aspects les plus impressionnants de la maison de Geo et Zoe est son autonomie énergétique. Grâce à l’installation de panneaux solaires et d’un système de récupération d’eau de pluie, la maison est entièrement autonome sur le plan énergétique. Cela permet au couple de réduire leur empreinte carbone tout en économisant sur leurs factures d’énergie.

En conclusion, la transformation de la remise en une maison écologique autonome pour 257 000 euros est un témoignage de l’engagement de Geo et Zoe envers la durabilité et l’innovation. Leur projet inspire non seulement par sa vision créative, mais aussi par son impact positif sur l’environnement.