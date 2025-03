Le fabricant de meubles commerciaux de premier plan, Keilhauer, façonne une fois de plus l’avenir du design de bureaux – cette fois-ci avec non pas un, mais deux nouveaux lancements passionnants : la collection de sièges Hout et le système Pact Flex. Conçues pour répondre aux besoins évolutifs des espaces modernes, ces deux offres privilégient la durabilité, la fonctionnalité et un design intemporel. Forte de plus de 40 ans d’expertise, Keilhauer est réputée pour créer des pièces innovantes et de haute qualité qui transforment l’expérience en milieu de travail. Que ce soit le silhouette en bois frappante de la chaise Hout ou la flexibilité sur mesure du système de sièges Pact Flex, Keilhauer continue de repousser les limites du mobilier de bureau.

Un regard approfondi sur la collection Hout

La collection Hout, conçue par le studio basé à Stockholm Afteroom, offre une nouvelle approche des sièges de bureau. Inspiré par les structures classiques en forme de A trouvées en architecture, Hout équilibre les lignes épurées de sa base triangulaire en bois avec un siège et un dossier légèrement courbés. Les accoudoirs, fabriqués à partir de morceaux uniques de contreplaqué moulé, s’harmonisent avec les formes arrondies du siège et la chaleur de la base en bois. Hout est disponible en deux styles : un fauteuil avec un dossier droit et des coussins de siège et de dossier attachés pour plus de confort, et en tant que chaise latérale avec un corps de siège entièrement rembourré, légèrement plus ferme, idéal pour les bureaux et les salles de conférence. Reflétant l’engagement de Keilhauer en matière de durabilité, Hout répond aux normes les plus élevées de l’industrie, y compris BIFMA LEVEL® 3, Certified Carbon Neutral, Greenhealth Approved, et Indoor Air Quality certified au niveau Indoor Advantage Gold TM.

Le système Pact Flex : une expansion de la populaire série Pact

Élargissant sa populaire série Pact conçue par EOOS, Keilhauer présente également Pact Flex, un système de sièges conçu pour rendre la personnalisation à la fois pratique et sans effort. Avec des longueurs ajustables allant de 25 à 60 pouces, Pact Flex offre des solutions sur mesure – jusqu’au pouce près – sans allonger les délais de livraison. Ce système polyvalent peut être configuré comme un banc droit, en forme de L ou de U, le rendant idéal comme canapé, des sièges de type box ou des bancs. Pact Flex est un choix flexible et élégant pour tout espace commercial ou contractuel, offrant des sièges confortables indispensables dans les couloirs, les espaces de détente et les salles de pause. Les designers peuvent choisir parmi trois options de bases pour correspondre à leur vision esthétique : des pieds modernes et minces, un cadre en chêne massif jusqu’au sol, ou des coussins seuls pour une utilisation avec une base personnalisée. Tout comme la collection Hout, Pact Flex répond aux mêmes normes rigoureuses de durabilité.

Avec le lancement de Hout et Pact Flex, Keilhauer continue de fixer la norme en matière de design de bureaux innovant et durable. Keilhauer prouve une fois de plus que l’excellent design peut répondre aux besoins évolutifs des lieux de travail d’aujourd’hui sans compromettre la qualité ou la responsabilité environnementale.

Photographie gracieuseté de Keilhauer.

En tant que rédactrice en chef principale, Vy Yang est obsédée par la découverte de moyens de vivre bien + avec intention à travers le design. Elle partage probablement ce qu’elle trouve sur les stories Instagram. Vous pouvez également la retrouver sur vytranyang.com.