Titre: Résidence compacte à Tel Aviv : quand la nature rencontre la vie urbaine

Au cœur du quartier animé de Levontin à Tel Aviv, un projet innovant de design intérieur redéfinit la façon dont nous percevons la vie urbaine compacte. Fruit de la collaboration du célèbre studio d’architecture Baranowitz + Kronenberg, l’appartement Urban Refuge de 506 pieds carrés, niché au sein d’un bâtiment Art Déco, marie fonctionnalité moderne et connexion profonde avec la nature.

Conçu pour servir à la fois de résidence et d’espace de travail, l’esthétique de l’appartement Urban Refuge tourne autour de l’utilisation du bois de Douglas Fir, créant un sanctuaire immersif loin de l’énergie dynamique de la ville. L’application continue de ce matériau organique à travers les intérieurs favorise une ambiance chaleureuse et sereine, renforçant un sentiment de refuge pour son habitant. Le grain délicat et la luminosité naturelle du bois offrent un fond apaisant tout en stimulant la créativité, en faisant un cadre idéal pour de longues heures de travail sans se sentir confiné.

Au cœur du design se trouve une disposition en forme de « L », assurant une circulation naturelle entre les espaces tout en maintenant une identité unifiée. Chaque section se dévoile de manière organique, révélant des éléments subtils de surprise sans perturber la cohésion d’ensemble. Cette approche met en avant l’engagement du studio à repousser les limites du design résidentiel, prouvant que même dans une empreinte compacte, l’innovation et le confort peuvent coexister sans effort.

Un point fort du projet est sa capacité à amplifier le potentiel d’un petit espace de vie grâce à des choix de design stratégiques. Des solutions de rangement astucieuses et des meubles polyvalents renforcent la fonctionnalité de chaque zone, garantissant que chaque coin serve un but. L’éclairage de l’appartement, à la fois naturel et artificiel, est intégré de manière réfléchie pour compléter la chaleur du bois, renforçant davantage le sentiment d’harmonie dans l’espace.

Les éléments biophiliques du design, du choix des matériaux à la connexion entre l’intérieur et l’extérieur, créent une atmosphère qui semble expansive malgré ses modestes dimensions. De grandes fenêtres invitent une lumière du jour abondante, établissant un dialogue visuel entre l’appartement et la ville animée à l’extérieur tout en maintenant un refuge tranquille à l’intérieur. Cette interaction entre l’énergie urbaine et la sérénité naturelle est une caractéristique du travail de Baranowitz + Kronenberg, reflétant leur capacité à créer des environnements aussi pratiques que poétiques.

Au-delà de l’esthétique et de la fonction, ce projet témoigne également d’un mouvement plus large dans l’architecture contemporaine – celui qui privilégie la durabilité, le bien-être et une reconnexion avec la nature dans les environnements urbains. En adoptant une approche de matériau unique et en se concentrant sur la durabilité dans le design, l’appartement représente un modèle pour les futurs projets résidentiels qui cherchent à équilibrer la modernité avec la chaleur intemporelle.

Pour plus d’informations sur l’appartement Urban Refuge ou Baranowitz + Kronenberg, visitez baranowitzkronenberg.com.

Photographie par Amit Geron, gracieuseté de v2com.

