Voici 10 pièces de décoration d’automne préférées d’Amazon que j’utilise dans ma maison cette année.

1. Stores en bambou – voir mon article sur mes stores ICI

2. Couvertures (Quelques-unes que j’ai: cette couverture en mousseline de couleur bleu foncé super douce ci-dessus, cette couverture en tricot câble (d’autres couleurs et tailles disponibles), cette couverture à carreaux et réversible).

Pot bleu et blanc (trouvez plus de mes trouvailles de décoration bleue et blanche d’Amazon ici)

3. Fruits et légumes artificiels (ces pommes, ces artichauts)

4. Branches (ces tiges d’automne ci-dessus, et ces tiges d’eucalyptus d’automne dans mon entrée).

Mug // Tapis // Serviette à carreaux Gingham // Support sur pied // Bouilloire (options de couleur) // Bougeoir en verre ambré // Plage: Ilve

5. Tasses jolies

6. Serviette de cuisine à carreaux

7. Bougies sans flamme (voir certaines de mes bougies à piles préférées ici)

Détails du tapis // Détails de la cuisine

8. Tapis confortable

9. Art automnal sombre (Cadre en bois ci-dessus // Détails de l’art ici)

10. Panier pour chien (options de couleur et de style)

Je suis fan de la décoration SIMPLE en toute saison. Je n’aime pas les choses compliquées ou trop chères, donc j’utilise un mélange d’ajouts abordables, de pièces pratiques et classiques pour créer une ambiance automnale dans ma maison!

Cliquez ici pour les sources ci-dessus

Trouvez plus d’inspiration d’automne sur The Inspired Room ici

Ma vitrine Amazon

Magasinez Ma Maison et Mon Style