Sigma pousse le minimalisme de l’appareil photo à l’extrême

Sigma, connu pour ses objectifs abordables par rapport aux alternatives de première partie, fait sensation avec sa vision moderne de la conception d’appareils photo. Récemment, la société a dévoilé le nouveau Sigma BF, un appareil conçu pour le minimalisme.

Le Sigma BF est fabriqué à partir d’un seul bloc d’aluminium, disponible en argent ou en noir. Cet aluminium est interrompu par seulement quelques éléments de design parsemés autour de l’appareil, et cela inclut le retrait de contrôles que l’on s’attendrait normalement à voir sur un appareil photo haut de gamme. En fait, vous n’aurez que quatre boutons et un cadran pour contrôler votre photographie. Ces contrôles, cependant, sont un peu plus haut de gamme que ceux des autres appareils photo – ils sont sensibles à la pression et disposent de retour haptique pendant les contrôles. Le BF est le premier appareil photo sans miroir à intégrer des retours haptiques dans ses commandes.

Tous les réglages liés à la prise de vue seront visibles sur l’écran lorsque vous capturez une photo, et vous pourrez facilement régler des paramètres tels que l’ouverture, l’ISO et le mode couleur.

Sigma a poussé le minimalisme à l’extrême ici, bien que ce soit un peu le but recherché. Tellement de choses ont été enlevées qu’il n’y a en fait pas de fente pour carte SD intégrée. Les utilisateurs vont plutôt utiliser les 230 Go de stockage interne, qui peuvent stocker jusqu’à 4 300 images RAW, 14 000 JPEG ou 2,5 heures de vidéo aux réglages les plus élevés. Vous pourrez transférer des images et des vidéos via le port USB-C intégré.

L’appareil photo est bien sûr conçu pour capturer des photos de haute qualité. Il s’agit d’un appareil photo sans miroir avec un capteur plein format de 24 mégapixels et dispose d’un système de double autofocus. En ce qui concerne la capture vidéo, l’appareil prend en charge une résolution 6K (à 29,97 images par seconde) ou 1080p à 119,88 images par seconde) et l’enregistrement L-Log. L’appareil dispose d’une monture d’objectif L-Mount.

Le Sigma BF pourrait ne pas attirer les professionnels qui veulent avoir un accès constant au plus grand nombre de contrôles possible, mais il contribue certainement à faire avancer la conception des appareils photo de manière intéressante. Il sera disponible au prix de 1 999 $, cependant ce prix ne comprend pas d’objectif. Il sera expédié en avril 2025.

Photographie gracieuseté de Sigma.

Christian de Looper est un journaliste spécialisé dans la technologie grand public basé à ensoleillé Santa Cruz, en Californie. Christian a couvert la technologie pendant plus de 10 ans, avec des articles publiés dans de nombreuses publications technologiques majeures, dont Digital Trends, Forbes, CNN Underscored, Tom’s Guide et PCMag. Christian est obsédé par la façon dont les sociétés technologiques équilibrent un excellent design avec une grande fonctionnalité, et vit chez lui avec sa femme, sa fille et son chat.