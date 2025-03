Téléviseur LG conçu pour le style de vie fluide de la génération Z

Les designers Younghoon Lee et Banseok Seo appartiennent tous deux à une génération sans mémoire collective des téléviseurs avant qu’ils ne deviennent les panneaux minces, grands et haute définition standard d’aujourd’hui. La génération Z est également une démographie avec un pourcentage considérable vivant dans des foyers avec des colocataires ou chez leurs parents en raison de la hausse des coûts. Ces réalités sont les forces motrices derrière le concept du LG FLOW, un téléviseur de 42 pouces à changement de format avec un support de type chevalet accessoirisé de deux enceintes surround escamotables conçues comme une « plateforme mobile ».

Conçu en partenariat avec la Korea Design Membership et LG Electronics, la même coopérative industrielle + académique qui a aidé à la conception du LG Witty, le LG FLOW n’est pas remarquablement différent de ce concept ni des ensembles existants de format vertical comme le Samsung Aero et le TCL Smart Screen. Chacun de ces téléviseurs est conçu pour basculer entre une orientation horizontale et verticale, permettant un placement flexible et un rangement facile.

Là où le concept LG FLOW se distingue des autres téléviseurs – existants ou conceptuels – c’est avec l’ajout d’une paire d’enceintes sans fil conçues pour se détacher de l’arrière de l’ensemble. Déployées à partir de deux fentes affleurantes, et conçues pour fonctionner aux côtés d’un ensemble d’enceintes orientées vers le haut et d’une barre de son orientée vers l’avant attachées au téléviseur, les deux enceintes de la taille d’un livre permettent aux spectateurs de FLOW d’ajouter une couche de son spatial sans le tracas des câbles ou des cordons d’alimentation.

Une fois entièrement calibrées et connectées à un smartphone, les enceintes sont conçues pour détecter automatiquement l’utilisateur et optimiser la sortie audio spatiale vers le spectateur/auditeur pour une expérience immersive.

Les pieds de style chevalet du FLOW peuvent être repliés pour permettre à l’ensemble d’être appuyé contre le mur une fois converti en mode vertical, permettant un placement (ou rangement) plus flexible.

Le LG FLOW est un autre exemple de la façon dont les téléviseurs continuent d’évoluer pour refléter les habitudes des utilisateurs, où le visionnage en différé sur smartphones et tablettes a entamé le visionnage dédié à la télévision. Il est discutable de savoir si un téléviseur en orientation verticale répond vraiment aux habitudes de visionnage de la génération Z de manière significative, mais avec un mode d’économie d’espace et jumelé à des enceintes sans fil, le LG FLOW pense sans aucun doute en dehors de la boîte du ratio 16:9.