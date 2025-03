Le parcours artistique de Stine Find Osther : Poésie, Couleurs, et Créativité

Née au Danemark, Stine Find Osther a depuis toujours été attirée par les arts. Dès son plus jeune âge, elle s’est aventurée dans divers médias, de la peinture à la sculpture, bien avant le début de sa formation en design. Attirée par la couleur et la tactile, Osther a trouvé sa voie. « J’ai toujours su où aller – et la créativité a toujours été le moteur », déclare-t-elle. « Le fait que j’ai fini par étudier le design textile était un peu une coïncidence, mais je n’ai jamais regardé en arrière depuis. »

Après avoir obtenu son diplôme de master en 2005, Osther a rejoint l’équipe de développement de produits de la marque textile mondiale Kvadrat seulement deux ans plus tard. Aujourd’hui, en tant que vice-présidente du design, elle est responsable de l’orientation créative globale de l’entreprise, qui englobe toutes les marques de la société.

Dans son rôle, Osther collabore avec un groupe diversifié de designers externes, des étoiles montantes aux noms internationalement renommés. Ces individus apportent tous une expertise de différents domaines, et Osther agit non seulement en tant que guide, mais aussi en tant que traductrice. Elle veille à équilibrer l’ADN de Kvadrat avec diverses influences pour offrir des collections qui marient passé et présent.

L’art inspire profondément Osther, en particulier les toiles du compatriote danois Erik A. Frandsen. Elle est allée voir son exposition de 2002, « À l’ombre de la lumière », huit fois, fascinée par son utilisation adroite des teintes. Cette exposition a donné le ton à ses démarches professionnelles, car elle a réalisé qu’une personne pouvait vraiment se spécialiser dans la couleur.

Même si Osther est entourée de tissus, les éléments de base du langage sont une autre source d’inspiration pour elle. « Seuls, en duo, en phrases ou en paragraphes plus longs, les mots sont impératifs dans mon processus créatif », note-t-elle. « Je note généralement des idées avec des mots accompagnés d’un composant visuel – combinant les deux pour une cartographie mentale créative. »

Aujourd’hui, Stine Find Osther nous rejoint pour le Vendredi 5 !

Erik A. Frandsen : Les Cinq Études de Voitures, 2021

Lorsque j’ai vu l’exposition d’Erik A. Frandsen mentionnée ci-dessus, j’ai rêvé d’avoir « un chez moi » avec l’une de ses peintures. Je me sens extrêmement chanceuse de posséder maintenant l’une de ses œuvres car elle relie une inspiration de longue date avec ma vie actuelle. J’adore pouvoir partager cela avec ma famille et l’emmener avec moi dans le futur. Poésie de l’Alphabet par Inger Christensen

Inger Christensen est l’une des poètes les plus connues du Danemark et était l’une des expérimentatrices contemporaines les plus importantes de sa génération en Europe, remportant de nombreux prix. Mon cerveau visuel explose lorsque je lis ou écoute sa collection Alphabet, et j’y reviens continuellement pour trouver de l’inspiration. Trèfle Chanceux

Cela renvoie à mon talent inexploité de trouver des trèfles chanceux. Ils sont une constante dans ma vie, me permettant de me ressourcer et de m’inspirer.

La vue depuis chez moi

Je suis toujours émerveillée et inspirée par le changement de lumière et de compositions de couleurs depuis la vue de mon salon. La vue est différente chaque jour, mais familière et belle à sa manière toute l’année.

La musique – Eight Arms to Hold You de Jacob Bellens

La musique est aussi importante pour moi que les couleurs. Cette pièce a une place spéciale dans mon cœur, et j’ai marché dans l’allée sur cette chanson interprétée en direct par Jacob Bellens lui-même, lorsque mon mari et moi nous sommes (re)marriés. Nous prévoyons de nous remarier encore et encore car ces moments alimentent nos souvenirs pour toujours de joie.