À Tokyo, le stockage devient architecture. L’appartement Akasaka Morandi I de 2000 pieds carrés, fruit d’une collaboration entre APOLLO Architects & Associates et le designer Molteni Nicola Gallizia, transforme ce qui se fond généralement dans l’arrière-plan – les armoires et les systèmes de stockage – en l’élément structurel déterminant de l’espace. Les modules de stockage sont peut-être l’essence de la marque Molteni, et ici, ils deviennent quelque chose de plus profond – le « cœur » de l’expérience architecturale elle-même.

Ce qui rend cette intervention particulièrement réussie, c’est la manière dont le système de stockage fonctionne simultanément comme espace d’exposition, séparateur de pièces et guide de circulation. Lorsque les invités entrent dans la salle familiale, ils rencontrent ce que les designers décrivent comme une présentation visuelle théâtrale. Les armoires deviennent à la fois un mur de galerie et un délimiteur spatial. La matérialité soigneuse renforce cette dualité – les portes en chêne naturel créent un canevas chaleureux pour l’exposition, tandis que les panneaux de plafond en chêne foncé établissent un contraste puissant qui encadre toute la composition.

La séquence de mouvement le long de ces modules crée une progression narrative du public au privé, guidant le voyage des invités à travers l’espace. Cette chorégraphie de mouvement résonne avec les éléments architecturaux japonais traditionnels – en particulier les transitions délicates créées par les paravents shoji et les diviseurs en papier. Le mur de stockage devient ainsi un pont culturel, révélant des similitudes inattendues entre les sensibilités de design italiennes et les concepts spatiaux japonais.

Les choix de matériaux accentuent davantage ces sensibilités. Les accents en laiton mettent en valeur les œuvres d’art et les luminaires contre la palette de bois retenue, tandis que les zones humides présentent du travertin argenté et des carreaux céramiques à motif de pierre de Ceppo. Ces matériaux apportent un sens du luxe maîtrisé distinctement italien à l’espace sans submerger sa tranquillité essentielle. Là où les générations précédentes auraient dissimulé le stockage comme architecture, cette approche en embrasse la fonctionnalité tout en l’élevant simultanément.

Photographie de Masao Nishikawa.

La vision de l’architecte

Leo Lei traduit sa passion pour le minimalisme dans son blog quotidiennement mis à jour Leibal. De plus, vous pouvez trouver des objets et des meubles minimalistes conçus de manière unique dans le magasin Leibal.