Cuisine de rêve: Une restauratrice de la première famille du Phở de Seattle conçoit sa cuisine idéale pour recevoir

Quynh-Vy Pham, une restauratrice renommée de la première famille du Phở de Seattle, a récemment rénové sa cuisine pour créer l’espace idéal pour recevoir ses amis et sa famille. Pour un coût d’environ 170 000 dollars, elle a apporté des touches de la même teinte rose pastel utilisée depuis les années 1980, une couleur emblématique des restaurants primés de sa famille.

Lorsque l’on entre dans la cuisine de Quynh-Vy Pham, on est immédiatement frappé par l’harmonie des tons et des textures. Des verres délicats de cuvée pétillante ornent l’îlot de cuisine, tandis que ses deux Pomeranians, Calvin et Louie, se prélassent sous la table à manger. En arrière-plan, les doux sons de la radio diffusant les actualités créent une atmosphère chaleureuse et accueillante.

Une rénovation minutieuse pour un espace accueillant

La rénovation de la cuisine de Quynh-Vy Pham était un projet minutieusement planifié et exécuté. Chaque élément a été soigneusement choisi pour créer un espace à la fois fonctionnel et esthétique. Les touches de rose pastel, qui ont été utilisées de manière cohérente depuis des décennies dans les restaurants de sa famille, apportent une touche de nostalgie et de chaleur à la cuisine.

En discutant de sa vision pour l’espace, Quynh-Vy Pham explique : « Pour moi, la cuisine est le cœur de la maison. C’est l’endroit où je rassemble mes proches pour partager des repas et des moments précieux ensemble. Je voulais créer un espace qui reflète cette importance et qui soit à la fois beau et accueillant. »

Les choix de design de Quynh-Vy Pham ne se limitent pas seulement à l’esthétique. Chaque élément a été soigneusement pensé pour améliorer la fonctionnalité de la cuisine. Des appareils de haute qualité, des matériaux durables et des solutions de rangement innovantes ont été intégrés pour créer un espace pratique et efficace pour cuisiner et recevoir.

Une tradition familiale ancrée dans le présent

En tant que membre de la première famille du Phở de Seattle, Quynh-Vy Pham porte sur ses épaules le poids de l’héritage familial. Les restaurants de sa famille sont célèbres pour leur cuisine authentique et leur ambiance chaleureuse, et elle s’efforce de maintenir cette tradition tout en apportant sa propre touche personnelle.

« Ma famille a une longue histoire dans l’industrie de la restauration, et j’ai grandi en apprenant les secrets de la cuisine vietnamienne traditionnelle », explique Quynh-Vy Pham. « Pour moi, la cuisine est bien plus qu’un simple lieu de préparation des repas. C’est un moyen de transmettre l’amour et les traditions de ma famille à travers la nourriture. »

En intégrant des éléments de la cuisine vietnamienne traditionnelle dans sa cuisine personnelle, Quynh-Vy Pham rend hommage à ses racines tout en créant un espace moderne et accueillant pour sa famille et ses amis. Les saveurs et les arômes de la cuisine vietnamienne se retrouvent dans chaque plat qu’elle prépare, rappelant les souvenirs d’enfance et les traditions familiales qui lui sont chères.

En rénovant sa cuisine pour en faire un espace idéal pour recevoir, Quynh-Vy Pham a créé un lieu où les souvenirs se mêlent à la tradition, et où chaque repas devient une célébration de l’amour et de la famille. Sa cuisine est bien plus qu’un simple lieu de préparation des repas ; c’est un reflet de son identité et de son héritage, un endroit où les gens se rassemblent pour partager des moments précieux et savourer de délicieux repas.