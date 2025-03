Une œuvre d’art architectural américain est actuellement en vente pour 2,2 millions d’euros dans les Hamptons. Situé au 28 North Hollow Drive, East Hampton, New York, cette maison conçue par l’architecte Norman Jaffe en 1976 est une vraie pièce d’histoire architecturale. Avec ses 2 394 pieds carrés, trois chambres, et trois salles de bains, cette résidence contemporaine récemment mise à jour est un chef-d’œuvre de design, intégrant de manière transparente des éléments naturels et des espaces baignés de lumière.

La maison se trouve sur un terrain de près d’un acre dans l’exclusive association de North Hollow, et offre un pool house pensé avec une salle de bain complète. La suite principale privée, située au deuxième étage, propose un espace bureau avec salle de bain attenante et un balcon, où vous pourrez déguster votre café du matin en admirant les environs verdoyants. Des matériaux naturels sont utilisés à travers toute la maison, renforçant sa chaleur et son caractère. Cette propriété est bien plus qu’une simple maison, c’est un sanctuaire où brillance architecturale, nature et luxe se marient parfaitement.

Les résidences de Norman Jaffe ont reçu de nombreux prix et ont été exposées dans des institutions telles que le Museum of Modern Art de New York. Les intérieurs rénovés présentent une palette minimaliste de blanc avec des touches de bois. Tout le deuxième étage est dédié à la suite principale, comprenant une salle de bain, un espace bureau et un balcon. Le pool house dispose également d’une salle de bain, en plus des trois salles de bains de la maison principale.

Une grande terrasse en acajou est équipée d’une cuisine extérieure. En faisant partie de la communauté de l’association de North Hollow, la maison bénéficie d’un accès à une plage privée située à quatre maisons de là. Cette propriété est une opportunité unique d’acquérir une maison exceptionnelle dans un cadre idyllique des Hamptons.

Will Allstetter, écrivain, designer et ingénieur logiciel basé à New York, se concentre sur la technologie, l’art et la culture. Vous pouvez le retrouver en ligne sur willallstetter.com.