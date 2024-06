L’école de musique de Saint-Quay-Portrieux se prépare pour ses concerts de fin d’année

Avec l’effervescence qui règne actuellement à l’école municipale de musique de Saint-Quay-Portrieux, les notes jouées par les nombreux instruments enseignés envahissent les salles en préparation pour les concerts de fin d’année. Sylvie Frénée, aux côtés des élèves de Diane Moreno, professeure de la classe de violon et responsable du concert des Jeunes Talents, participe activement aux auditions de fin d’année.

Les auditions et les concerts de fin d’année sont au cœur de l’activité actuelle de l’école municipale de musique. Le vendredi 7 juin, l’audition de la classe de guitare a eu lieu, offrant aux familles l’opportunité d’assister à un concert donné par les élèves dans leurs salles de classe. D’autres auditions sont prévues, notamment pour le piano, la guitare et la batterie. Les élèves de flûte traversière, dirigés par Sylvie Frénée, professeure et directrice de l’école, ont également brillé lors de leur audition aux côtés des guitaristes le 7 juin.

C’est un moment excitant pour les élèves et les enseignants de l’école municipale de musique, alors qu’ils se préparent à présenter au public leurs talents musicaux lors des concerts de fin d’année à Saint-Quay-Portrieux. Restez à l’affût pour plus de détails sur les prochaines auditions et concerts, et ne manquez pas cette occasion de célébrer la musique et le talent local.