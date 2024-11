Continuant avec sa mission d’améliorer le bien-être à travers un design centré sur l’humain, la marque de design belge BuzziSpace ajoute une nouvelle conception innovante à son portefeuille de solutions acoustiques. Conçu en collaboration avec le designer de produits américain, architecte d’intérieur et directeur artistique Cory Grosser, le nouveau BuzziShroom aborde le problème commun du bruit dans les espaces publics tout en fournissant de l’illumination. S’inspirant de la nature, sa structure en forme de champignon captive avec sa base et son abat-jour entièrement rembourrés, ses lignes minimalistes et sa silhouette arrondie.

Contrairement à la plupart des solutions d’éclairage acoustique qui nécessitent une fixation au plafond ou au mur, le BuzziShroom peut simplement être branché sur une prise et positionné selon les besoins dans les espaces publics. Il crée une lueur douce et diffusée, destinée à favoriser une ambiance apaisante plutôt qu’un éclairage de tâche concentré.

Le corps épais en mousse de la lampe est très efficace pour absorber le son dans les environnements animés, réduisant efficacement les tons bas, moyens et élevés. Chaque BuzziShroom est méticuleusement rembourré et cousu à la main par l’usine de fabrication de BuzziSpace aux Pays-Bas, garantissant un savoir-faire exceptionnel. Pour compléter différents styles d’intérieur, la lampe est disponible dans une large gamme de couleurs, avec des options pour assortir ou mélanger l’abat-jour et la base. Avec sa forme fantaisiste mais élégante, ses capacités multifonctionnelles et ses choix de couleurs variés, le BuzziShroom est un complément parfait pour les environnements résidentiels, hôteliers et de travail.

Pour en savoir plus sur le BuzziShroom, visitez buzzi.space.

En tant que rédactrice en chef principale, Vy Yang est obsédée par la découverte de moyens de bien vivre + avec intention à travers le design. Elle partage probablement ce qu’elle trouve sur les stories Instagram. Vous pouvez également la trouver sur vytranyang.com.