Les principaux moments à retenir du grand débat des leaders politiques flamands

Ce mardi soir, et à cinq jours du scrutin, s’est tenu l’un des derniers grands débats politiques entre les ténors flamands sur VTM. Les échanges entre les représentants des sept principaux partis politiques ont couvert des sujets tels que le pouvoir d’achat, l’asile et l’immigration, la défense, la sécurité, l’enseignement et l’énergie.

À la question de savoir qui souhaite prolonger la coalition Vivaldi, seuls Groen et Vooruit ont voté en faveur. D’autres points de désaccord ont émergé, comme l’écart de revenus entre travailleurs et bénéficiaires d’allocations de chômage, ainsi que la question de la suppression des voitures de société.

Sur l’investissement dans la défense, seuls le PvdA et Groen s’y opposent malgré le contexte de guerre en Ukraine. Les leaders ont également dû se positionner sur des sujets de société tels que l’interdiction des smartphones dans les écoles et la question du genre.

Le débat s’est conclu sur la question de l’immigration, avec un fort soutien des téléspectateurs à l’idée que les demandeurs d’asile doivent travailler avant de toucher des aides. Les observateurs notent des alliances potentielles entre les partis de centre-droit, laissant les partis de gauche dans une position délicate.

En résumé, le débat a mis en lumière les divergences d’opinions et les défis auxquels les leaders politiques flamands sont confrontés à l’approche des élections.

