Les joueurs congolais refusent de se rendre au Maroc? Le vrai du faux

Aujourd’hui, des rumeurs circulent affirmant que les joueurs congolais auraient refusé de se rendre au Maroc pour affronter les Lions de l’Atlas. Cependant, ces informations sont fausses et nous allons clarifier la situation.

Selon la presse congolaise, les joueurs de la sélection locale auraient décidé de ne pas se rendre au Maroc pour leur match contre les Lions de l’Atlas. Mais il est important de souligner que ces allégations sont infondées.

Le match entre le Congo Brazzaville et le Maroc, prévu pour la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, aura bien lieu le mardi 11 juin au Grand stade d’Agadir, comme initialement prévu. Une source fiable a confirmé que la logistique du déplacement des Congolais est gérée par une société tunisienne, et que les joueurs ont déjà leurs billets aller-retour et leur hébergement à Agadir est réservé.

La délégation congolaise est attendue ce dimanche soir, en vue du match. Le Comité d’organisation de la Fédération congolaise de football (FECOFOOT) a d’ailleurs lancé la billetterie de la rencontre le samedi 8 juin à 23h30 via la plateforme: www.frmf.ma.

Dans le Groupe E des éliminatoires, le Maroc est en tête avec 6 points, suivi de la Zambie, du Niger et de la Tanzanie avec 3 points chacun. Le Congo est actuellement en dernière position sans aucun point.

En conclusion, les joueurs congolais ne refusent pas de se rendre au Maroc pour le match contre les Lions de l’Atlas. Toutes les dispositions sont prises pour que la rencontre se déroule comme prévu, et les joueurs sont en route pour Agadir.