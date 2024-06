Le score de « Jordan Bardella marque l’ancrage à droite » de la commune

La participation électorale à la commune de l’Etang-Salé lors des dernières élections européennes a été un sujet de discussion majeur. Malgré un léger recul par rapport aux élections précédentes, le taux de participation de 31,42% reste significativement plus élevé que la moyenne départementale.

Le maire de l’Etang-Salé, Mathieu Hoarau, a salué le civisme des habitants de la commune et a encouragé ceux qui se sont abstenus à s’exprimer lors des prochains scrutins. Il a également souligné le faible score du parti présidentiel, attribué en partie à l’absence de représentation locale sur leur liste.

La scène politique française est en pleine évolution, avec une bipolarisation de moins en moins marquée entre les partis traditionnels. Le parti socialiste a obtenu 12% des voix, tandis que les Républicains ont recueilli moins de 5% des suffrages.

L’opposition entre la gauche et la droite se reflète désormais dans les résultats du Rassemblement National et de La France Insoumise. Avec plus de 32% des voix, le Rassemblement National, mené par Jordan Bardella, affirme son ancrage à droite dans la commune de l’Etang-Salé.

L’importance de l’Europe dans le développement de l’île est soulignée, avec un appel à tous les députés européens élus à défendre les intérêts de la région. Les habitants de la Réunion comptent sur leurs représentants pour redorer l’image de la politique et les inciter à voter massivement lors des prochaines élections.

Source : Actualité de La Réunion, Etang-Salé