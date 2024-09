Sorokin risque de manquer les premiers jours du camp des Islanders | LNH

Ilya Sorokin, le gardien des Islanders de New York, pourrait manquer le début du camp d’entraînement de l’équipe en raison d’une opération au dos subie pendant la saison morte. Malgré cette blessure, le directeur général Lou Lamoriello a assuré que Sorokin patine et progresse dans sa récupération.

Sorokin, âgé de 29 ans, a maintenu un dossier de 25-19-12 avec une moyenne de buts alloués de 3,01 et un pourcentage d’arrêts de ,909 en 56 matchs la saison dernière. Il a joué en tant qu’auxiliaire de Semyon Varlamov dans la dernière ligne droite de la saison, aidant les Islanders à se battre pour une place en séries éliminatoires de la Coupe Stanley.

Lors du tournoi de golf annuel de l’équipe, l’entraîneur Patrick Roy a exprimé sa confiance en Sorokin, déclarant: “Je ne suis pas inquiet car nous avons deux très bons gardiens. Ilya sait ce qu’il doit faire et je lui ai dit qu’il sera un joueur important pour notre équipe. L’opération au dos n’est pas idéale, mais je suis convaincu qu’il sera en mesure de revenir à son meilleur niveau.”

Lamoriello a révélé que Sorokin avait subi une blessure au haut du corps pendant l’été, mais qu’il devrait être prêt pour le début de la saison. Les Islanders commenceront leur camp d’entraînement jeudi et joueront leur premier match le 10 octobre contre le Club de hockey de l’Utah au UBS Arena.

Confiance en la récupération de Sorokin

Malgré les préoccupations concernant la blessure de Sorokin, l’équipe des Islanders est confiante en sa capacité à revenir à la compétition. Roy a souligné le soutien du personnel médical de l’équipe, affirmant qu’ils veilleront à ce que Sorokin soit prêt à contribuer dès qu’il sera en mesure de le faire.

Lamoriello a également exprimé sa confiance en la capacité de Sorokin à surmonter cette blessure, déclarant: “Il patine, mais nous laissons le processus de récupération entre les mains des thérapeutes. Nous ne sommes pas inquiets et nous savons qu’il sera prêt à jouer dès qu’il le pourra.”

Sorokin, qui a récemment signé un contrat de huit ans avec les Islanders, a été un élément clé de l’équipe depuis son arrivée. Finaliste du trophée Vézina en 2023, il a démontré ses compétences en tant que l’un des meilleurs gardiens de la LNH.

Renforts devant le filet

En plus de Sorokin, les Islanders ont renforcé leur profondeur devant le filet en signant Marcus Hogberg pour deux ans. L’ajout de Hogberg et l’invitation de Keith Kinkaid au camp d’entraînement offrent à l’équipe une sécurité supplémentaire en cas d’indisponibilité de Sorokin.

L’équipe est confiante en sa capacité à surmonter les obstacles et à continuer à compétitionner au plus haut niveau. Avec un personnel médical de qualité et une équipe solide, les Islanders sont prêts à affronter la saison à venir malgré les défis potentiels.

En conclusion, bien que Sorokin risque de manquer les premiers jours du camp des Islanders en raison de sa blessure au dos, l’équipe reste confiante en sa capacité à revenir à la compétition. Avec le soutien de son personnel médical et de ses coéquipiers, Sorokin devrait être en mesure de contribuer pleinement à l’équipe une fois rétabli.