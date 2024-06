L’Horoscope du Dimanche 9 Juin 2024 – France Bleu

– **Bélier**: Soyez précautionneux, vous ne voudrez blesser personne et ne pas l’être non plus.

– **Taureau**: Difficile de résister à votre sensualité, à votre charme aussi.

– **Gémeaux**: Vous avez beaucoup d’atouts et pourtant vous ne vous sentez pas au top.

– **Cancer**: Vous êtes ravi de ce jour, idéal pour exprimer vos ressentis, être écouté et aimé.

– **Lion**: Ça se passe bien, à condition de ne pas vous entourer de trop de monde, vous avez besoin de calme.

– **Vierge**: Si vous doutiez, pas aujourd’hui. On vous dit tout le bien que l‘on pense de vous.

– **Balance**: Là où il y a des tensions, vous mettez du positif, dans les mots dans vos actions.

– **Scorpion**: Vous aurez envie d’apporter plus d’intensité à votre vie, et les autres, ils suivront.

– **Sagittaire**: Si vous êtes un peu noué de l’intérieur, ça ne durera pas, l’autre vole à votre secours.

– **Capricorne**: Il faut vous le dire à nouveau, prenez soin de vous, c’est le plus important actuellement.

– **Verseau**: On va adorer votre envie de soutenir une personne, qu’elle soit loin de vous ou tout près.

– **Poissons**: Grâce à un compliment provenant d’un amoureux, d’un enfant, ou d’une œuvre personnelle, la vie est belle.

