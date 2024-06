les-rappeurs-ont-ouvert-le-bal-aux-francos

Les rappeurs ont enflammé la première journée des Francos

La première journée du festival des Francos, qui s’est tenu dans le parc du Galgenberg, a été marquée par des performances explosives de rappeurs francophones tels que Ninho et Tiakola. Ninho, un poids lourd du rap français qui a rempli à deux reprises le Stade de France, a enflammé la scène avec un set varié comprenant des hits comme « Lettre à une femme » et « Tout en Gucci ». Pendant ce temps, Luidji a transporté le public dans son univers musical groovy et jazzy sur la scène de la Clairière, offrant un hommage émouvant aux étudiants présents.

Tiakola, lors de sa première performance au Luxembourg, a conquis le public avec des tubes tels que « Gasolina » et « Special », accompagné d’un groupe de musiciens et de danseurs. La Fève, une nouvelle sensation du rap français, a également impressionné avec son style trap unique, tandis que Luther a captivé le public avec son univers sombre et électro sur la nouvelle scène de la Clairière.

La journée de vendredi a vu une foule jeune et enthousiaste envahir le parc du Gaalgenbierg pour célébrer les stars des musiques urbaines. L’énergie et la diversité des performances ont véritablement lancé le festival des Francos sur une note haute, promettant une expérience mémorable pour tous les festivaliers.

Montage Anaïs Riffi et Julia pour la réalisation