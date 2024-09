Becoming a Crazy Girl at Crazy Horse Paris: Embracing the Natural Arch to Shine

Le Crazy Horse: des danseuses seins nus ? Oui mais habillées de lumière par un jeu kaléidoscopes bluffant, on est loin de ce simple cliché réducteur. Bienvenue plutôt dans l’antre du temple sexy chic par excellence. Situé à deux pas des Champs-Élysées de Paris, le mythique Crazy Horse nous a ouvert ses célèbres portes rouge vif. Pour découvrir sa sensuelle revue best of “Forever Crazy” qui foulera pour la première fois les terres wallonnes fin octobre prochain (Billets ici). Mais aussi et surtout pour pénétrer au cœur des coulisses de ce lieu emblématique du glamour, à la rencontre de ses Crazy Girls qui fascinent le monde entier.

The Legacy of Crazy Horse Paris

Fondé en 1951 par Alain Bernardin, le Crazy Horse a été racheté par le Belge Philippe Lhomme en 2005. Depuis lors, le cabaret burlesque se réinvente sans cesse sur la scène parisienne et internationale. Doté d’une salle intimiste de 230 places avec des canapés rouges en forme de lèvres, le Crazy Horse accueille des stars invitées telles que Dita Von Teese, Arielle Dombasle et Pamela Anderson. Les spectacles combinent à la fois des aspects techniques, avec des talons de maximum 12 centimètres et des costumes sur mesure pour chaque danseuse, et des éléments sensuels sans jamais tomber dans la vulgarité. L’objectif est de susciter le désir aussi bien chez les hommes que chez les femmes, reflétant ainsi une célébration de la féminité et des chorégraphies avant-gardistes.

Behind the Scenes of Crazy Horse

La DH a eu l’occasion d’accéder aux loges de Ginger Knockout, Zelda Showtime et Margaux La Chapelle, trois des talentueuses Crazy Girls du cabaret. Pour devenir une Crazy Girl, les critères de sélection sont rigoureux. Il faut envoyer sa candidature par mail, avoir au moins 18 ans, mesurer entre 1,68 m et 1,73 m, et posséder une cambrure naturelle spécifique au Crazy Horse. L’harmonie du corps de la danseuse est primordiale, et lors de l’audition, les candidates doivent improviser sur une musique choisie par le jury pour démontrer leur souplesse et leur capacité à performer.

Une fois sélectionnées, les Crazy Girls s’engagent dans un entraînement intensif avec trois heures de répétition par semaine pour perfectionner leurs numéros. Chaque danseuse doit connaître ses chorégraphies sur le bout des doigts et suivre une routine personnelle avant chaque spectacle. Malgré les règles strictes imposées par le cabaret, l’ambiance entre les filles est chaleureuse, mêlant ancienneté et nouveauté pour créer une atmosphère harmonieuse.

The Confidence of a Crazy Girl

Danser presque entièrement nue au Crazy Horse peut sembler intimidant, mais pour les danseuses, c’est un exercice de confiance en soi. Les performances sur scène permettent aux Crazy Girls d’incarner leur personnage et de surmonter leurs inhibitions. Toutefois, en dehors des spectacles, les danseuses conservent une partie de leur personnalité et de leur identité. La confiance en soi est un travail continu et évolutif pour chaque artiste, contribuant à leur développement personnel et professionnel.

Le nom de scène des Crazy Girls agit comme un alter ego, les aidant à se connecter avec leur personnage et à exprimer leur art avec authenticité. Chaque danseuse trouve sa propre manière d’incarner son personnage et de se sentir à l’aise sur scène, malgré les défis et les exigences physiques du métier. La recherche d’un équilibre entre l’image projetée et la personne réelle est essentielle pour maintenir une performance authentique et captivante.

En conclusion, devenir une Crazy Girl au Crazy Horse Paris est un honneur et un défi pour les danseuses talentueuses qui embrassent la sensualité, la féminité et l’art de la performance. Avec des critères de sélection stricts, un entraînement intensif et une confiance en soi en constante évolution, les Crazy Girls incarnent l’esprit de ce cabaret emblématique. Leur dévouement à l’art du spectacle et leur engagement envers l’esthétique et la performance font du Crazy Horse un lieu légendaire où le glamour et l’audace se rencontrent pour offrir des spectacles inoubliables.