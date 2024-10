TRAGA, basé en Italie, mérite une mention spéciale. En fait, deux mentions spéciales, car la marque de design milanaise nouvellement lancée fait double emploi avec son produit phare, le verre à shot Martini. Conçu par Daniel Nikolovski, originaire de Skopje, en Macédoine du Nord – une ville réputée pour son architecture brutaliste – ce verre polyvalent facilite le fait d’accepter un autre verre.

La verrerie minimaliste se caractérise par une forme conique fixée sur une base cylindrique, rappelant la silhouette familière d’un verre à martini. Au lieu de se rétrécir en un support mince, le cylindre n’est pas scellé, ce qui vous permet de retourner le verre et de le transformer en verre à shot. Chaque verre est livré avec une brochette en acier, une nécessité si vous aimez garnir votre boisson.

Les verres sont fabriqués en verre borosilicaté, un matériau apprécié pour sa durabilité et sa résistance à la température. Il s’agit également d’un type de verre durable qui peut être refondu. Disponibles en quatre couleurs – Ambre & Lilas, Sarcelle & Bleu, Bleu & Rose et Transparent – ces magnifiques récipients offrent une interprétation moderne de deux types de verres à boire, rehaussant votre collection de verrerie avec leurs couleurs douces et leur design élégant.

Pour ajouter le verre à shot Martini de TRAGA à votre collection de verrerie de bar de manière permanente, visitez traga.it et suivez la nouvelle marque sur Instagram à @traga.it pour découvrir d’autres designs à venir.

En tant que rédactrice en chef senior, Vy Yang est obsédée par la découverte de moyens de bien vivre et avec intention à travers le design. Elle partage probablement ce qu’elle trouve sur les stories Instagram. Vous pouvez également la retrouver sur vytranyang.com.