Experts en optique Leica et la marque de vêtements AETHER sont fiers de présenter la veste Reporter, une solution intelligente et simple pour tous types de météo. Les poches astucieuses permettent un bon stockage, avec des emplacements spéciaux pour les carnets, l’équipement photo et les appareils électroniques. La vie est un voyage, alors emportez la veste Reporter avec vous.

Cette veste est parfaite pour le photographe occasionnel ou professionnel, que vous vous frayiez un chemin à travers des sommets enneigés ou que vous vous promeniez dans votre réserve locale. Elle possède un grand nombre de poches, suffisantes pour un carnet, plusieurs objectifs compacts et des cartes SD supplémentaires, vous assurant de ne jamais manquer de batterie ou d’espace sur la carte tout en couvrant les moments les plus inoubliables de la vie.

Avec sa coque coupe-vent et sa résistance à l’eau, cette veste est faite pour aller loin. Elle présente une coupe décontractée, parfaite pour ajouter des couches fines les jours les plus froids. À la fois robuste et raffinée, la veste est parfaite pour les exigences du travail sur le terrain.

Une signalétique minimale orne la poche arrière de la veste, une touche discrète qui est assez novatrice dans son placement. Durable et fonctionnelle, les poches sont conçues pour contenir vraiment beaucoup d’articles, prêtes pour tout ce que vous pourriez avoir à y mettre.

Une petite étiquette à l’intérieur nous en dit un peu plus sur les spécifications de la veste, y compris une poche dédiée pour les cartes SD, des œillets sous les bras pour la ventilation, et un chiffon en microfibre attaché, prêt pour toutes les lentilles et les lunettes. Les fermetures éclair imperméables à sens unique aident à assurer que tous les appareils électroniques sont à l’abri d’une tempête soudaine en plein air, tandis que les rabats extra robustes sur les poches permettent une résistance optimale au vent et à la pluie. Les boutons-pression à l’avant sont recouverts du matériau du corps, empêchant tout accroc ou déchirure causé par les branches des arbres.

AETHER est né d’un « détour » autoproclamé par les fondateurs Palmer West et Jonah Smith. Cinéastes devenus designers de vêtements, ils mènent avec un sens de l’aventure, offrant des produits sans compromis destinés à aller au-delà du bureau. Avec une ligne robuste conçue pour résister à ce que la nature a de pire à offrir, AETHER crée des vêtements réfléchis, des accessoires et des vêtements d’extérieur pour tout type d’environnement extrême. Ils posent la réflexion intrigante : « Vous pensez que l’aventure est dangereuse ? Essayez la routine ».

Leica est l’une des marques d’appareils photo les plus anciennes et les plus vénérées au monde. Fondée en 1869 par Ernst Leitz, l’entreprise prend les trois premières lettres de son nom, Lei-, et les deux premières lettres de l’appareil photo, -ca, pour créer le nom Leica. Ils se spécialisent dans les appareils photo, les objectifs, les jumelles et les lunettes de visée. Le développement de certains des premiers systèmes d’échange d’objectifs ainsi que la demande incroyable de produits basés sur les objectifs au tournant du siècle ont contribué à leur notoriété dans l’industrie. Une longue tradition de politiques de travail progressistes les distingue – les pensions, les congés de maladie et l’assurance santé étaient tous standard au sein de l’entreprise, dès le début. En réponse à l’élection de Hitler en 1933, Ernst Leitz II a mis en place un programme dans lequel les « employés » juifs (qu’ils travaillent ou non pour l’entreprise) étaient envoyés travailler à l’étranger, où ils seraient aidés à trouver un emploi et un logement stable à leur arrivée. Cela et de nombreuses autres politiques poursuivent la fière tradition de profond respect des droits des travailleurs, un phare d’espoir et de progrès.

Malheureusement, la veste Reporter s’est rapidement vendue, mais ils alerteront toute personne intéressée lorsqu’ils reconstitueront leur stock via aetherapparel.com.