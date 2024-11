Joyeux Black Friday, monde! Aujourd’hui marque le début de la Cyber Week, une frénésie d’achats de quatre jours qui nous offre les meilleures offres de l’année. Cette année, nous avons décidé d’essayer un nouveau format de guide des ventes – un peu plus facile à lire et un peu plus visuel, avec un accent sur des articles plus abordables et fortement réduits. Veuillez me faire savoir ce que vous en pensez! Je serai ici tout le week-end, partageant les ventes, les offres et les réductions les plus récents. Économisons tous un peu d’argent, d’accord?

54Kibo: Les plus grandes offres de l’année, plus la livraison gratuite pour les commandes de plus de 60 $.

AllModern: Économisez jusqu’à 70%.

Annie Selke: 20% de réduction sur tout, plus jusqu’à 70% de réduction sur certains articles et livraison gratuite avec le code SAVINGS.

Anthropologie: 30% de réduction sur tout, plus 40% de réduction supplémentaire sur les articles en solde.

Apt2B: 20% de réduction sur tout; 25% de réduction sur les commandes de plus de 3 999 $; 30% de réduction sur les commandes de plus de 4 999 $; 35% de réduction sur les commandes de plus de 5 499 $.

Artfully Walls: 30% de réduction sur tout avec le code THANKS.

Article: Économisez jusqu’à 40% sur des centaines de styles.

Ballard Designs: 20 à 75% de réduction sur tout, plus la livraison gratuite.

Best Buy: Offres spéciales et réductions sur des milliers d’articles.

Bloomist: 20% de réduction sur tout avec le code GFCM20.

Blueprint Lighting: Économisez jusqu’à 50%.

Brooklinen: 25% de réduction sur tout, jusqu’à 50% de réduction sur les ensembles.

CB2: Économisez jusqu’à 60%.

The Citizenry: Économisez jusqu’à 35%.

The Company Store: 30% de réduction sur tout, plus jusqu’à 60% de réduction sur certains articles avec le code BFDEALS24.

The Container Store: Achetez-en un, obtenez-en un à 50% de réduction – y compris les produits Elfa et la boutique de Noël.

Crate & Barrel: Économisez jusqu’à 50%.

Design Within Reach: 25% de réduction sur tout, plus 5% de réduction supplémentaire sur les chaises de bureau Herman Miller.

East Fork Pottery: Livraison gratuite; 5% des ventes vont soutenir les efforts locaux de secours en cours en Caroline du Nord. (East Fork a été ravagé par l’ouragan Helene plus tôt cette année.)

Elsie Green: Livraison gratuite pour les commandes de plus de 99 $.

Enkay: 20% de réduction sur les tapis avec le code BFCM24; 150 $ de réduction sur les meubles avec le code EF150.

Etsy: Économisez jusqu’à 60% sur des cadeaux et décorations originaux de certains vendeurs. (Consultez vos favoris Etsy!)

Food52: 25% de réduction sur tout avec le code 25OFFHOLIDAY.

Frontgate: Économisez jusqu’à 50%, plus livraison gratuite sur les décorations de Noël.

Grandin Road: Économisez jusqu’à 70%; 40 à 60% de réduction sur les décorations de Noël avec livraison gratuite.

H&M Home: 30% de réduction sur tout.

Industry West: 30% de réduction sur tout avec le code THANKS30.

Interior Define: Économisez jusqu’à 25%.

Jayson Home: 20% de réduction sur tout avec le code CYBER, plus livraison gratuite pour les commandes de plus de 95 $.

Jonathan Adler: 30% de réduction sur les meubles, luminaires, tapis et articles en solde avec le code BIG30; 25% de réduction sur tout le reste avec le code VENDREDI.

Joss & Main: Économisez jusqu’à 70%.

Lulu and Georgia: Économisez jusqu’à 30%.

Lumens: Économisez jusqu’à 75%.

Made In: Économisez jusqu’à 30%, plus un cadeau gratuit avec certains ensembles.

Macy’s: Plus grandes offres de l’année, plus livraison gratuite pour les commandes de plus de 25 $.

Masaya Co.: Économisez de 20 à 40% avec le code BLACKFRIDAY.

McGee & Co.: Économisez jusqu’à 50%, plus livraison gratuite pour les commandes de décorations de Noël de plus de 150 $.

Minna: Économisez jusqu’à 35%.

Minted: 20% de réduction sur tout, plus livraison gratuite avec le code BF2024.

Mitzi: 25% de réduction sur tout avec le code VENDREDI25.

Neighbor: 15 à 40% de réduction sur tout.

One Kings Lane: Économisez jusqu’à 40%.

Parachute: 30% de réduction sur tout, plus 30% de réduction supplémentaire sur les articles en solde.

Pom Pom at Home: 30% de réduction sur tout avec le code BF30, plus livraison gratuite pour les commandes de plus de 49 $.

Pottery Barn: Économisez jusqu’à 50%, plus 15% de réduction supplémentaire sur certains articles en liquidation.

Rejuvenation: Économisez jusqu’à 60% sur l’éclairage, la quincaillerie, les meubles, et plus encore.

Rugs USA: 30% de réduction sur tout avec le code SAVE30.

Ruggable: 25% de réduction sur tout avec le code BF24.

Schoolhouse: 20% de réduction sur tout; 25% de réduction sur les commandes de plus de 250 $.

Serena & Lily: Meilleurs prix de l’année, plus livraison gratuite.

Target: Économisez jusqu’à 60%.

Terrain: 30% de réduction sur certains décorations de Noël et cadeaux, plus 40% de réduction supplémentaire sur les articles en solde.

Tuft & Needle: Économisez jusqu’à 30% sur les matelas, la literie, et les accessoires.

TwoPages Curtains: 15% de réduction sur tout avec le code TPF15, plus jusqu’à 25% de réduction sur certains styles.

Urban Outfitters: 40% de réduction sur tout.

Visual Comfort: 20% de réduction sur tout, plus livraison gratuite.

Wayfair: Économisez jusqu’à 80%.

West Elm: Économisez jusqu’à 70%, plus 20% de réduction supplémentaire sur certains articles en liquidation.

Williams Sonoma: Économisez jusqu’à 60%, plus 20% de réduction supplémentaire sur certains articles en liquidation.

World Market: Économisez jusqu’à 30%, plus 10% de réduction supplémentaire sur les commandes de ramassage en magasin avec le code ST10.

Mode, Beauté et Plus

& Other Stories: 30% de réduction sur tout.

Abercrombie & Fitch: 25% de réduction sur tout.

ABLE: 40% de réduction sur tout.

Alo Yoga: 30% de réduction sur tout.

American Eagle: 30 à 50% de réduction sur tout.

Anthropologie: 30% de réduction sur tout, plus 40% de réduction supplémentaire sur les articles en solde.

Aritzia: 20 à 50% de réduction sur tout.

Athleta: 30% de réduction sur tout, plus 50% de réduction supplémentaire sur les offres quotidiennes.

Banana Republic: 40% de réduction sur tout.

Boden: 20% de réduction sur tout; 40% de réduction sur certains styles.

Briogeo: 30% de réduction sur tout, plus un masque capillaire gratuit pour les commandes de plus de 100 $.

Emerson Fry: 50% de réduction sur certains styles avec le code THANKS24.

Evereve: Tout est en solde, plus livraison gratuite pour les commandes de plus de 50 $.

Everlane: Économisez jusqu’à 50% sur presque tout.

Farm Rio: 50% de réduction sur tout, plus 10% de réduction supplémentaire avec le code FRIDAY10.

Free People: 50% de réduction sur certains styles.

Gap: 50% de réduction sur tout.

Girlfriend Collective: 35% de réduction sur tout; économisez jusqu’à 60% sur les styles en solde, plus un cadeau gratuit pour les commandes de plus de 150 $.

The Great.: 25% de réduction sur presque tout.

Hanna Andersson: 50% de réduction sur l’ensemble du site.

HigherDOSE: 20% de réduction sur tout avec le code BFCM, plus 30% de réduction sur les ensembles.

J. Crew: Économisez 50% sur tout, plus 60% de réduction supplémentaire sur les articles en solde.

Levi’s: 40% de réduction sur tout, plus livraison gratuite.

Lululemon: Réductions sur plus de 750 styles.

Macy’s: Plus grandes offres de l’année, plus livraison gratuite pour les commandes de plus de 25 $.

Mango: Économisez jusqu’à 50% sur des milliers d’articles.

Madewell: 40% de réduction sur tout.

Mejuri: 25% de réduction sur les commandes de plus de 150 $.

Nike: Économisez jusqu’à 60% sur des milliers de styles avec le code BFRIDAY.

Nisolo: 50% de réduction sur tout avec le code SITE50.

Nordstrom: Économisez jusqu’à 60% sur des milliers d’articles en solde.

Old Navy: 50% de réduction sur tout.

Reformation: 25% de réduction sur tout.

Sephora: Économisez jusqu’à 50% sur la beauté sélectionnée.

Supergoop: 20% de réduction sur tout.

Target: Économisez jusqu’à 60%.

Tuckernuck: 20% de réduction sur certains styles; 25% de réduction sur les commandes de plus de 500 $; 30% de réduction sur les commandes de plus de 1 000 $ avec le code MERRY.

Ulta: Économisez jusqu’à 50% sur plus de 300 offres.

Uniqlo: Plus grandes offres de l’année.

Urban Outfitters: 40% de réduction sur tout.

Quince: Jusqu’à 40% de réduction sur certains styles. Les offres durent 24 heures et changent quotidiennement.

Zappos: Économisez jusqu’à 60%.

Alors, qu’en pensez-vous? Fan de ce format? Devrions-nous revenir à la présentation traditionnelle pour le Cyber Monday, ou cela a-t-il rendu les choses un peu plus faciles à comprendre? Et, comme toujours, si vous êtes propriétaire d’une petite entreprise, veuillez laisser vos propres détails promotionnels dans les commentaires. Nous serions ravis de vous soutenir! Bonnes économies. xx

Crédits de l’image d’ouverture: Photo de Kaitlin Green | De: La chambre principale de mon frère – Comment avons-nous ajouté de la couleur tout en conservant le calme.