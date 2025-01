Une Maison Préfabriquée en Briques, Une Première pour Nous

Une Nouvelle Demeure Innovante à Hertfordshire, Royaume-Uni

Une maison préfabriquée en briques a récemment fait sensation dans la région pittoresque de Hertfordshire, au Royaume-Uni. Conçue par des architectes visionnaires et des constructeurs de renom, cette résidence familiale de quatre chambres allie esthétique moderne et durabilité environnementale de manière révolutionnaire.

Le projet, situé sur un terrain qui abritait autrefois une écurie, se distingue par son impact visuel minimal et son empreinte carbone réduite. Les solutions de massification et d’orientation ont permis d’éviter tout effet négatif supplémentaire sur les vues panoramiques de la campagne environnante, notamment sur la réserve verte sensible et la zone de beauté naturelle exceptionnelle (AONB).

Un Design Axé sur l’Innovation et la Durabilité

L’architecture de la maison repose sur un plan de cour à un seul étage, composé d’un « donut » ouvert. L’orientation du site permet d’offrir les meilleures vues vers le nord, donnant sur la vallée en direction du domaine d’Ashridge. La cour permet une exposition solaire sud pour les pièces orientées nord, assurant un équilibre thermique optimal.

Le bâtiment à un seul étage présente la même silhouette qu’une écurie, avec des avant-toits débordants. Ces éléments créent des ombres, régulent la chaleur et cassent la façade lorsqu’elle est vue depuis des points de vue critiques. Les murs extérieurs ont été conçus dans un arrangement en zigzag qui crée des ombres supplémentaires, aidant à intégrer le bâtiment dans le paysage environnant.

Une Approche Écologique et Innovante de la Construction

La maison est revêtue de matériaux durables à faible empreinte carbone, notamment des briques recyclées et du cuivre recyclé pré-patiné. Le système de construction utilise un système manufacturé hors site en bois lamellé-croisé (CLT). Cette approche a permis de réduire considérablement les perturbations pour la communauté locale, les temps de construction sur site et les déchets de matériaux.

Un ensemble de panneaux solaires installés sur le toit du garage fournit environ 85 à 100% de tous les besoins énergétiques de la maison. Des enduits d’argile naturelle sont utilisés dans tous les espaces internes, offrant une surface belle, saine et respirante pour les occupants.

Conclusion

Cette maison préfabriquée en briques à Hertfordshire incarne l’innovation, la durabilité et l’esthétique moderne. Son design réfléchi et ses choix de matériaux écologiques en font un exemple inspirant de ce que l’avenir de la construction durable pourrait être. Avec une empreinte carbone réduite et une utilisation intelligente des ressources naturelles, cette résidence révolutionnaire ouvre la voie à une nouvelle ère de l’architecture respectueuse de l’environnement.