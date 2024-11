Texture et couleur sont deux éléments que nous nous efforçons de capturer à travers les mots, les photos et les vidéos. Pourtant, parfois, une expérience en personne est le seul moyen de vraiment saisir le potentiel d’un produit. C’est exactement ce qui s’est passé lorsque Design Milk a visité le siège de Roland DG. Familiers avec la réputation de la marque en matière d’impression grand format de pointe, nous sommes arrivés en nous attendant à de l’innovation – mais sommes partis complètement inspirés par les possibilités infinies que cette technologie offre.

Exemples d’applications utilisant l’imprimante Dimensor S et la technologie DG DIMENSE

Siège de Roland DGA à Irvine, Californie

Au cœur de notre visite se trouvait l’imprimante Dimensor S de Roland DG et sa technologie révolutionnaire DIMENSE. Ce duo puissant redéfinit notre approche des surfaces, permettant la création de textures élevées sur des œuvres d’art, des revêtements de mur, des revêtements de sol, et bien plus encore. Comme l’a très bien dit Kitt Jones, directeur du développement commercial et de la co-création chez Roland DGA, “Quand on y pense, tout est une surface.” Pour prouver son point, Jones a sorti un chapeau de cowboy – oui, un chapeau – imprimé avec la technologie DIMENSE, provoquant des rires dans la pièce.

Oui, même un évier est une surface.

Une surface aussi petite que les poignées de couverts peut être transformée avec Roland.

Mais derrière l’humour se cache une vérité profonde. Lorsque l’on considère vraiment les mots de Jones, les possibilités commencent à se dévoiler. Cette technologie ne se limite pas à la création de papiers peints texturés ; elle redéfinit la notion même de ce qu’une surface peut être et la transforme. Avec cette technologie, vous pouvez transformer une œuvre d’art plate et bidimensionnelle en chef-d’œuvre tactile et tridimensionnel. Pour les illustrateurs et les artistes, cela signifie ouvrir un nouveau domaine où des couleurs précises et des textures superposées insufflent la vie à leurs créations.

Les œuvres de Jaime Derringer, fondatrice de Design Milk, gagnent en profondeur et en dimension lorsqu’elles prennent vie avec le Dimensor S.

Le studio de design basé en Israël, Embo, a utilisé l’imprimante Dimensor S pour concevoir des revêtements muraux texturés, des plafonds et des graphiques de sol pour le restaurant Uma Thuma, en en faisant une expérience culinaire unique et mémorable.

Pour les designers d’intérieur, les opportunités sont encore plus excitantes. Imaginez créer des revêtements muraux sur mesure pour des clients qui recherchent quelque chose d’unique. Que ce soient des impressions graphiques audacieuses ou des textures subtiles comme des revêtements en fibre de verre ou des lambris en bois, cette technologie peut instantanément élever un espace – tout en économisant du temps et en réduisant les coûts par rapport aux méthodes traditionnelles.

Les plafonds métalliques texturés attirent le regard vers le haut, invitant les invités à apprécier toute l’ambiance du restaurant.

Un graphique fluide sur le sol définit élégamment l’espace du bar.

Le béton devient un support pour des conceptions créées numériquement.

Et cela ne s’arrête pas là. L’impression de texture peut transformer même les matériaux bruts en points focaux extraordinaires. En utilisant des moules de textures imprimées numériquement créés avec le Dimensor S, vous pouvez transformer un mur insignifiant – que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur – en une caractéristique de conception frappante et intentionnelle. Des patios arrière aux façades commerciales, les possibilités sont illimitées.

Le rouleau d’œuvre d’art fraîchement imprimé, sorti de l’imprimante

Un mur de bureau obtient une mise à jour colorée par Embo

Textures rapprochées

Le support doré de Roland DG ajoute une couche de détails métalliques éblouissants dans cette fresque murale d’Embo.

Notre journée avec Roland DG a révélé que l’avenir de l’impression va bien au-delà de l’encre. Il s’agit de réimaginer les surfaces et de transformer notre interaction avec le monde physique. Alors que Roland DG a montré les incroyables capacités du Dimensor S et de la technologie DIMENSE, ce sont les visionnaires du monde du design – artistes, designers et créateurs – qui repousseront véritablement ses limites, débloquant son potentiel pour révolutionner la façon dont nous créons et vivons les espaces.

