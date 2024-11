L’entreprise spécialisée dans les espaces de travail, Area, réputée pour créer des espaces personnalisés dans toute l’Europe, a appliqué son expertise à la conception de son nouveau bureau à Londres, qui capture la magie de la ville et propose une gamme de pièces et de mobilier diversifiés.

Situé dans le bâtiment Bridge House, à côté du marché de Borough et à quelques pas de la station de métro London Bridge, le bureau de 4 000 pieds carrés apporte la vitalité de la ville et la commodité aux employés d’Area. « Nous voulions un espace riche en commodités, avec un choix d’espaces qui soutiennent toutes nos activités », explique James Geekie, directeur du design du groupe chez Area.

Il y a une claire démarcation entre la zone de travail et l’entrée. Lorsque les visiteurs pénètrent dans l’espace de travail, ils sont entourés de teintes sombres sophistiquées dans la section avant, et aperçoivent l’agitation du bureau alors que tout le monde se déplace pendant la journée. Cette division simple permet aux invités et aux clients de profiter de leur expérience sans perturber le personnel, équilibrant parfaitement la transparence et l’intimité.

Avec des espaces de bureau pour 40 personnes, les architectes peuvent travailler à des tables de hauteurs variées, examiner des échantillons de tissus ou revoir des plans dans une lumière naturelle abondante. Les individus peuvent également accomplir des tâches dans des salles de concentration. Ces endroits plus calmes sont équipés de panneaux en feutre acoustique qui aident à réduire le bruit. Placées sur des rebords et sur le sol du bureau, des plantes en pot apportent des touches de nature bienvenues et des éclats de couleur verte frais – qui complètent la teinte verdoyante caractéristique du cabinet.

La cuisine, étonnamment, est le centre névralgique de l’espace de travail d’Area. Située à l’arrière du bâtiment près d’une issue de secours dans le plan initial, elle entravait involontairement la collaboration entre collègues. En transformant ce secteur en particulier, c’est maintenant un endroit qui favorise l’interaction, où les gens peuvent naturellement se rassembler pour partager des repas ou des conversations. Les designers ont choisi ce qu’ils décrivent comme une palette de couleurs mature pour la plupart des espaces, mais ont joué avec des teintes et des textures plus audacieuses dans la cuisine. Des carreaux de céramique émaillés en indigo ornent les murs, tandis que des pièces cannelées dans une teinte terracotta riche entourent la base de l’îlot, ajoutant de la dimension.

Chaque salle de réunion a un aspect distinct et une palette de couleurs différente, comme la salle de réunion, qui est utilisée pour les réunions importantes. Mis en valeur par des tons mauves et gris atténués, l’intérieur est propice aux sessions de prise de décision clés. La salle de détente, quant à elle, rappelle un cadre d’hospitalité. Décorée avec un papier peint à motif tropical et meublée de sièges moelleux, c’est une véritable oasis.

L’espace londonien d’Area est plus qu’un simple studio d’architecture, il reflète leur éthique. « Nous avons construit un espace qui répond à nos besoins commerciaux, mais qui a également mis en valeur notre culture et notre énergie unique. Nos collaborateurs veulent être ici », ajoute Geekie.

Pour plus d’informations sur Area, visitez area.co.uk. Photographie de Henry Woide.