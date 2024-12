Un Séjour de Vacances à Whistler qui Redéfinit la Vie Nordique

Situé au cœur du paysage alpin de Whistler, une maison de vacances contemporaine redéfinit la vie intergénérationnelle en fusionnant le minimalisme nordique et la nature. Conçu par Burgers Architecture, en collaboration avec E2 Homes Ltd., le refuge Cypress de 4 000 pieds carrés reflète une vision partagée de la connexion, de l’adaptabilité et de l’intemporalité.

Créé pour une famille proche s’étendant sur trois générations, la maison canadienne est conçue de manière réfléchie pour répondre à des besoins divers. L’architecte principal Cedric Burgers a relevé le défi unique d’équilibrer les espaces communs avec des retraites privées. Le résultat est une maison qui favorise à la fois la convivialité et l’indépendance personnelle.

Chaque génération avait ses propres priorités, des espaces ludiques pour les enfants aux retraites sereines pour les grands-parents. La conception modulaire de la maison permet la flexibilité, garantissant qu’elle peut s’adapter à mesure que la famille grandit et évolue. Le plan comprend six chambres, quatre suites principales et deux chambres superposées pour les enfants, pouvant accueillir des rassemblements allant jusqu’à 16 personnes tout en conservant une sensation d’intimité. Un bureau supplémentaire peut également être converti en chambre pour des invités supplémentaires.

L’esthétique de la maison incarne le modernisme de la côte ouest, caractérisé par ses lignes épurées et son accent sur les matériaux naturels. Les fenêtres exposées au sud encadrent le paysage montagneux spectaculaire, invitant la lumière naturelle à inonder les intérieurs et créant une connexion dynamique entre l’intérieur et la nature environnante.

Les matériaux locaux, tels que le basalte et le pruche, ont été soigneusement sélectionnés pour se fondre harmonieusement dans l’environnement. Les cadres en acier de la structure de la maison, conçus pour résister aux charges sismiques et de neige de Whistler, ajoutent également un élément architectural rythmique qui unifie l’espace.

Chaque détail de la conception de la maison reflète un équilibre délibéré entre l’attrait esthétique et la fonctionnalité pratique. Les armoires et les fenêtres sont méticuleusement positionnées autour des cadres en acier de la structure, mettant en valeur leur objectif tout en améliorant le rythme architectural. Le mobilier sur mesure et les sols en chêne blanc, les armoires finies en Benjamin Moore Smoke Embers et Wrought Iron, et les comptoirs en Corian en gris perle contribuent à l’atmosphère chaleureuse et accueillante. Les luminaires contemporains, de marques telles que Fritz Hansen et Sonneman Lighting, insufflent un sens de sophistication moderne. Ces éléments soigneusement sélectionnés se combinent pour créer un design cohérent et intemporel qui reflète la beauté naturelle du paysage de Whistler.

Le design intérieur reflète le minimalisme d’inspiration nordique, équilibrant la durabilité avec la chaleur. La zone de vie à aire ouverte passe sans effort des zones communales vibrantes aux coins tranquilles, offrant le cadre parfait pour que les membres de la famille se réunissent ou se détendent. Les hauts plafonds dans les espaces de vie du niveau supérieur renforcent le sentiment d’ouverture, tandis qu’un pont couvert et chauffé offre une évasion extérieure accueillante.

Les fenêtres encastrées noires encadrent des vues sur les sommets des montagnes environnantes et les arbres matures.

Pour plus d’informations sur Burgers Architecture, visitez burgersarchitecture.com.

Photographie par Ema Peter Photography.

Caroline Williamson est rédactrice en chef de Design Milk. Elle est titulaire d’un BFA en photographie de SCAD et peut généralement être trouvée à la recherche d’articles vintage, en train de faire des mots croisés du New York Times à la plume ou de retravailler des listes de lecture sur Spotify.