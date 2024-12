Un Mariage DIY en 2024 qui a Inspiré un Rafraîchissement du Jardin

Mariage Inspirant

En juin 2024, un couple a célébré son mariage d’une manière unique qui a inspiré un rafraîchissement de leur jardin. Ce couple, Larry et son épouse, ont décidé d’organiser leur mariage dans leur propre jardin après avoir acheté leur maison ensemble en août 2020. Le jardin, transformé en un espace approprié pour une cérémonie, a accueilli 60 invités pour l’occasion. Le coût total de cet événement a été d’environ 1 500 $, une somme relativement modeste pour un mariage.

Projet de Jardin

Après le mariage, Larry s’est concentré sur la phase suivante de son projet de jardin. Il a commencé à construire un patio personnalisé dans le coin sud de leur jardin. Ce projet ambitieux comprend la création de formes ondulées et la construction d’un mur de soutènement recouvert d’un placage qui imite les striations géologiques des rives d’un lac. Larry a également l’intention d’incorporer une mosaïque d’eau et de poissons dans les pavés du patio, une tâche qui exigera des efforts d’apprentissage.

Apprentissage Continu

Ce projet de jardin est un processus d’apprentissage continu pour Larry et son épouse. Ils ont découvert des défis inattendus, comme la difficulté de planifier la coulée de béton en raison de l’engorgement des professionnels à la fin de l’année. Malgré ces obstacles, le projet avance selon le planning établi, avec l’espoir de le terminer à temps pour leur premier anniversaire de mariage. Larry s’occupe de la construction tandis que son épouse lui apporte un soutien moral et veille à la bonne marche de la maison.

Conclusion

Ce mariage DIY et le projet de jardin qui a suivi illustrent l’amour et l’engagement du couple, ainsi que leur volonté d’apprendre et de se surpasser pour créer un espace spécial. Leur histoire inspire à la fois par sa simplicité et par sa détermination à réaliser des rêves. Avec un budget limité et beaucoup de créativité, Larry et son épouse ont réussi à transformer leur jardin en un lieu magique, prêt à accueillir de nouveaux souvenirs et célébrations. Une belle leçon d’amour et de persévérance pour nous tous.