Un Loft SoHo qui marie les influences européennes à l’esprit de NYC

Dans le quartier animé de SoHo, un loft de 2 000 pieds carrés, soigneusement conçu, a vu le jour en mêlant élégance moderne et charme ludique. Avec trois chambres, trois salles de bains et un bureau à domicile, cette résidence incarne la vision de ses propriétaires néerlandais et finlandais, qui ont cherché à combiner leurs racines européennes avec l’esprit vibrant de New York.

Un voyage de transformation inspirant

Le parcours vers cette transformation a commencé de manière fortuite après l’achat de la propriété, lorsque les clients ont découvert un article de magazine mettant en vedette le travail de design distinctif de Ghislaine Viñas dans le même appartement exact. Sa maîtrise de la couleur, associée à son héritage néerlandais, a profondément résonné en eux. Les améliorations architecturales et les détails intérieurs ont été guidés par le désir du couple d’avoir un espace à la fois luxueux, confortable et reflétant leurs influences nordiques et néerlandaises.

Une palette de couleurs principalement blanche

Dans le loft, une palette de couleurs principalement blanche fournit un canevas pour une exploration de la texture et de la forme. Dans la chambre principale, les murs en briques peints en blanc complètent des chaises en laine confortables et un plafond orné de détails en étain orné. L’ajout d’un luminaire ludique mais sophistiqué relie les éléments, créant une retraite sereine. Le salon reflète cette approche, avec des matériaux somptueux comme des coussins en laine mongole et un tapis shag ajoutant des couches de confort tactile.

Une attention particulière à la lumière

Étant donné la lumière naturelle limitée de l’appartement, l’équipe de design a misé sur des tons blancs et crème pour cultiver une atmosphère aérée et lumineuse. Cette palette réfléchie renforce le sentiment d’ouverture, tandis que des accents soigneusement choisis insufflent de la personnalité et de la fantaisie. Des détails sculpturaux, tels qu’une sculpture de nez Seletti dans le couloir et des lustres en ampoules à plumes d’Ingo Maurer au-dessus de la table à manger, révèlent le goût du couple pour l’humour et l’inattendu. L’espace comprend également une sculpture en canard chromé or de l’Oncle Picsou de Leblon Delienne et une pièce saisissante de Marco Grassi, « Ambra », qui insuffle à la salle à manger une chaleur dorée.

L’art au cœur de la maison

L’art joue un rôle central dans toute la maison, chaque pièce choisie pour évoquer l’émotion et rehausser l’ambiance. La chambre met en avant un portrait de Kate Moss avec des ailes d’ange, une œuvre de SN à la fois provocante et sereine. Dans la salle de bains principale, les surfaces en marbre rencontrent le « Papier peint Equinoxe » de Klaus Haapaniemi & Co., mêlant raffinement et joie.

Photographie de Garrett Rowland.

