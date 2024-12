Les 10 Articles de Décoration Intérieure les Plus Populaires de 2024

Les Lampes Haibu Imprimées en 3D Obtient une Assiste de la Gravité

La révolution de l’impression 3D a permis aux artisans et aux artisans de donner vie à leurs designs avec une précision et une efficacité inégalées auparavant. Parmi ces produits innovants se trouvent les lampes de suspension Haibu, conçues par Vittorio Paradiso pour Paolo Castelli, l’un des principaux fabricants de meubles d’Italie. Ces pendentifs en argile pour l’intérieur et l’extérieur mettent en valeur une forme biophilique inspirée de la structure organique d’une ruche.

Le Jeune Alf Bärbel Wit, 8 Ans, Prouve que le Talent Créatif n’est Pas Limité par l’Âge

L’imagination est à l’honneur dans la collection de tapis graphiques LinesLinesLines pour Moooi Carpets, qui présente des concepts provenant de l’esprit du jeune artiste de 8 ans, Alf Bärbel Wit, basé à Amsterdam. Les designs du jeune créatif se caractérisent par des détails complexes, des lignes, des formes et une utilisation ludique des couleurs rappelant les œuvres emblématiques de Jean-Michel Basquiat, Keith Haring et Wassily Kandinsky. La nature intuitive de son processus rend chaque pièce unique et sensorielle.

Les Bougies Parfumées Harriet Allure Vous Invitent à Rester

Alors que certaines entreprises de parfums pour la maison s’adressent à un public en quête d’un peu de voyages depuis leur fauteuil, les créateurs de la marque de style de vie Harriet Allure – deux amis de longue date, Freddy et Alex, élevés en Allemagne avec des racines au Ghana, en Afrique de l’Ouest – fabriquent des récits olfactifs visant à ancrer ceux qui sont dans leur environnement. Installés en Suède, le duo fabrique des bougies empreintes de notes aromatiques enracinées dans des matériaux tangibles et terrestres pour une chaleur qui vous invite à rester.

Le Canapé Colle a des Courbes Répétitives qui Définissent sa Forme

Des formes somptueuses, des couleurs chaudes et une masse monumentale. Le canapé Colle, conçu par le BIG – Bjarke Ingels Group pour Natuzzi Italia, apporte l’esprit méditerranéen et la sensibilité de design de la région aux ameublements de luxe pour la maison. Les sièges font référence à certains des premiers designs reconnus mondialement de Natuzzi qui ont fait bouger les choses en ce qui concerne l’accueil. Le produit est également essentiel à la « Cercle de l’Harmonie » de la marque, une exploration stylistique continue de Natuzzi Italia pour collaborer avec des artistes, architectes et designers de renom.