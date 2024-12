Le choix du tissu pour les rideaux de café de la cuisine de ferme – Emily Henderson

Les rideaux de café dans la cuisine peuvent transformer complètement l’ambiance d’une pièce. Emily Henderson, une designer d’intérieur renommée, partage son processus de sélection du tissu parfait pour ses nouveaux rideaux de café, mais elle est confrontée à des choix difficiles.

La Quête du Tissu Parfait

Emily a toujours voulu des rideaux de café dans sa cuisine, mais trouver le bon tissu n’est pas aussi simple qu’elle l’espérait. Après des mois de recherche et de commande d’échantillons de tissus de blocs d’impression en provenance d’Inde, Emily se retrouve avec des milliers d’options à choisir. Chaque tissu a ses propres caractéristiques, des différents types de tissus aux couleurs des motifs imprimés.

Les Dilemmes de Design

Emily est confrontée à un dilemme entre choisir un tissu blanc lumineux qui fait ressortir les motifs floraux bleu-vert ou opter pour un lin naturel plus chaleureux qui s’harmonise avec le bois de la cuisine. Elle souhaite apporter des tons plus chauds pour compléter l’îlot rouge/violet de la cuisine, mais sans créer un contraste trop fort.

La Décision Finale

Après avoir étudié de près les échantillons de tissus et avoir consulté sa famille, Emily semble s’être rapprochée de son choix final. Un motif floral bleu-vert avec des fleurs décalées semble avoir conquis tous les cœurs. Maintenant, elle doit seulement décider entre le tissu blanc éclatant et le lin naturel plus décontracté.

Malgré les défis et les hésitations, Emily est déterminée à trouver le tissu parfait pour ses rideaux de café et ses abat-jours plissés. Son processus de sélection montre que même les designers expérimentés peuvent être confrontés à des choix difficiles lorsqu’il s’agit de design d’intérieur. Nous attendons avec impatience de voir le résultat final de cette décision cruciale pour la cuisine de ferme d’Emily Henderson.