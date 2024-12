Une collaboration iconique : Tapis Skyline par Gufram et A$AP Rocky

Le célèbre rappeur, icône de la mode et marié à la reine elle-même, que pourrait-il bien ajouter à sa liste de choses à faire A$AP Rocky? Le natif de New York s’est lancé dans le domaine de l’ameublement, ce qui semble être une étape naturelle – un autre moyen de stimuler son flux créatif. Hommemade, sa marque de design d’intérieur, revient en collaboration avec le fabricant de meubles emblématique Gufram pour produire l’édition New York du Tapis Skyline, leur deuxième projet jusqu’à présent. Seuls neuf exemplaires seront produits, ajoutant à l’aspect hyper-limité de la collaboration. Le Tapis Skyline offre une vue panoramique du centre-ville de Manhattan, avec des bâtiments sculpturaux s’élevant du sol, à l’image de New York. Immersif, amusant et intrinsèquement rare, cette pièce a été présentée au stand Hommemade par A$AP Rocky lors du Design Miami cette année.

Une représentation de New York en tapis

Toutes les formes des bâtiments historiques sont représentées ici, du moderniste au cubiste, entassées autour du bord de l’île avec peu d’espace à perdre (tout comme dans la réalité). Central Park s’épanouit au centre du tapis, ajoutant une pause naturelle dont nous avons tous besoin face à l’agitation. Des blocs de style tenement s’étendent à partir de Central Park, semblables à des ailes sur une navette. La combinaison du tapis de base offrant le cadre à tant de types de divertissements imaginatifs, et les empreintes qui dépassent des bâtiments que nous connaissons et aimons, créent un espace accueillant pour les familles pour collaborer et jouer.

Une vision créative de New York par A$AP Rocky

Né à Harlem, A$AP Rocky comprend ce que c’est que de sortir des sentiers battus tout en restant fidèle à ses racines. « New York est une ville à laquelle je suis profondément connecté, représentant l’innovation et le dynamisme, exactement comme nos projets de design », dit-il. « Pour cette deuxième collaboration avec Gufram, nous voulions créer une pièce qui incarne l’esprit de cette ville en fusionnant l’art, l’architecture et la fonctionnalité. En tant que créatif, mon objectif est de concevoir des objets qui non seulement meublent, mais stimulent et inspirent. »

Pour en savoir plus sur le Tapis Skyline avec Hommemade par A$AP Rocky pour Gufram, visitez gufram.it.

Une touche personnelle

Grandir à NYC a donné à Aria une perspective unique sur l’art et le design, cherchant constamment de nouveaux projets pour s’immerger dedans. Passionnée de pâtisserie, de crochet et de fabrication de pâtes, le travail manuel et la touche personnelle sont au cœur de ce qu’elle aime dans l’environnement construit. En dehors de la ville, elle aime faire de la randonnée, du vélo et apprendre sur l’espace.