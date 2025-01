Tabourets en plastique compostables : Les designers repensent l’avenir des meubles

Au cours de la Miami Art Week, en décembre, une sélection soigneusement organisée de tabourets a accueilli les visiteurs à l’entrée de la vitrine des designers émergents de l’événement. Ces sièges colorés, ludiques et empilables semblaient provenir d’une cabane au bord de la piscine; sous le soleil de la Floride, ils changeaient de couleur en fonction du niveau de rayonnement UV, grâce à une « peau » réactive. Ils avaient l’apparence du plastique, et c’était effectivement le cas, mais pas du plastique issu du pétrole. Au lieu de cela, le studio slovaque Crafting Plastics utilisait du Nuatan, un biomatériau exclusif que la société affirme être entièrement renouvelable et compostable. Le Nuatan est composé de polyhydroxy alcaloïdes, produits naturellement par des micro-organismes dans les sucres et les amidons par fermentation. Les fondateurs de Crafting Plastics, Miroslav Král et Vlasta Kubušová, le cultivent en laboratoire (bien qu’il puisse être fabriqué dans votre cuisine) et l’utilisent exactement comme du plastique traditionnel; ils créent des moules par injection, réalisent des impressions 3D et fabriquent des feuilles souples. Le studio souligne qu’il est non toxique, et peut se biodégrader ou être réutilisé lorsque le produit arrive en fin de vie, si un tel moment devait jamais arriver.

Une approche innovante des biomatériaux

Le studio slovaque Crafting Plastics utilise un bioplastique exclusif appelé Nuatan 3D pour imprimer des meubles et des objets de toutes tailles. « Nous nous attendons à ce que nos produits et nos meubles durent des générations », explique Kubušová. Si un consommateur venait à se lasser d’un des tabourets du studio avant qu’il ne s’use, dit-elle, le morceau pourrait être martelé ou découpé en plus petites parties et déposé dans une installation offrant le compostage industriel. Il pourrait également être pressé à chaud pour former une feuille et servir à fabriquer une nouvelle pièce, bouclant ainsi la boucle d’une conception circulaire. Une certaine responsabilité incomberait encore au consommateur, alors, pour agir de manière responsable, comme pour la disposition des piles, par exemple.

Repenser la durabilité dans l’industrie du meuble

Certaines entreprises, comme Crafting Plastics, innovent avec des biomatériaux pour créer des meubles qui ne finissent pas dans une décharge. D’autres tentent des sièges, des luminaires et des espaces de vie entiers qui mettent également l’accent sur une existence non toxique et circulaire. À 3 Days of Design à Copenhague en juin dernier, le studio local Natural Material Studio a décoré un espace avec des textiles translucides et des meubles en mousse composés de polymères à base de protéines, d’adoucissants naturels et de craie. Cette nature malléable et compostable de l’installation était une réponse au consumérisme effréné dans le monde du design intérieur. À 3 Days of Design à Copenhague, l’exposition « White Utopia » de Natural Material Studio a montré un espace domestique fini avec des biotextiles translucides et un canapé en bio-mousse. Ceux qui explorent les biomatériaux en remplacement de ceux qui sont gourmands en carbone, toxiques ou simplement mal fabriqués réagissent souvent aux impacts négatifs de l’industrie du meuble sur la planète. Selon les dernières données de l’Environmental Protection Agency, les Américains ont jeté 12,1 millions de tonnes de meubles en 2018, soit plus de quatre pour cent de tous les déchets de biens durables. De cette charge, 80 pour cent est allée directement dans une décharge, où ils peuvent continuer à libérer des produits chimiques toxiques pour toujours dans le sol.

Le rôle des designers dans la durabilité

Shu Bertrand, président des programmes de design industriel et de meubles du California College of the Arts (CCA) de San Francisco, affirme que les designers doivent prendre les devants. « Si nous sommes des producteurs de produits, nous devons être responsables. Il n’y a tout simplement pas d’autre moyen », déclare-t-elle. « La première chose que j’ai interdite à l’utilisation des étudiants dans nos studios est tout ce qui est à base de pétrole. » Le studio Prowl de San Francisco a conçu la chaise Peel entièrement à base de biopolymères et de déchets de chanvre industriel. Le studio de Brooklyn, Veratate, a créé le revêtement et le coussin en « cuir » de chanvre de la chaise, qui peuvent être compostés à la maison « aussi rapidement qu’une pelure d’orange », affirment les concepteurs. Agoprene, de Barkåker, en Norvège, a créé une mousse à base d’algues en remplacement des coussins en polyuréthane, un favori de l’industrie du meuble fabriqué à partir de pétrole brut et de produits chimiques.

Le défi de la culture consumériste

Lorsqu’il s’agit de bioplastiques, « mettre à l’échelle ces matériaux est crucial », ajoute Kubušová. Mais pour la planète, « nous n’avons pas le temps de ne pas tenter le coup. » Même si ces nouveaux meubles promettent de durer toute une vie, voire plusieurs, il y a peu que les designers peuvent faire lorsque les goûts d’une personne changent et qu’elle choisit d’échanger ou de se débarrasser d’une pièce. Cela pose un défi unique à ceux qui utilisent des biomatériaux, car ils doivent également essayer de résoudre la culture consumériste. Katherine Lam, professeure adjointe et responsable du programme de meubles au CCA, voit cela comme la question la plus importante. « Comment pouvons-nous également modifier la culture pour que les gens achètent moins et des choses plus durables? C’est un changement apparemment impossible », admet-elle. Cependant, « je pense que c’est une raison convaincante pour que les designers et les créatifs soient étroitement impliqués dans la production, le « comment » étant aussi important que le « quoi ». »

Conclusion

Depuis le lancement des produits à base de biomatériaux par Crafting Plastics en 2017, Kubušová estime qu’ils sont de plus en plus acceptés, à la fois comme moyen de produire des meubles qui sont pris au sérieux et pour les problèmes de déchets de l’industrie qu’ils pourraient aider à résoudre. Lors de salons du design en Europe et aux États-Unis, « nous avons plus de conversations sur les conséquences du plastique » et sur la façon dont le bioplastique peut remplacer les matériaux à base de combustibles fossiles, dit-elle. Même si ces nouveaux meubles promettent de durer une vie entière, voire plusieurs, il y a peu que les designers peuvent faire lorsque les goûts d’une personne changent et qu’elle choisit d’échanger ou de se débarrasser d’une pièce. Cela pose un défi unique à ceux qui utilisent des biomatériaux, car ils doivent également essayer de résoudre la culture consumériste. Elizabeth Fazzare est une éditrice et journaliste basée à New York qui couvre l’architecture, le design et la culture pour des publications telles qu’Architect, Architectural Digest et Dwell.