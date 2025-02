Titre: Salon en Pleine Nature par N4 Architecture

Comme les meilleurs exemples de design contemporain, le Pavillon Birch à Stoke Newington, Londres, révèle sa sophistication à travers la retenue, permettant au paysage existant de guider sa forme et sa fonction. Comme son nom l’indique, la lumière filtre à travers trois bouleaux, projetant des ombres mouchetées sur un sol en micro-ciment – un jeu entre la nature et la forme construite qui capture l’essence de la philosophie de design de N4 Architecture. Le pavillon de jardin présente des matériaux durables et une conception acoustique pour un espace de travail polyvalent et une salle de musique.

À l’intérieur, une palette de matériaux soigneusement étudiée négocie entre des exigences concurrentes. Ici, les exigences acoustiques pour l’écoute de musique sont satisfaites par des panneaux de plafond en liège, tandis que les menuiseries en contreplaqué de bouleau créent une continuité visuelle avec les arbres au-delà. Une table placée stratégiquement à l’intérieur de cet espace sert à la fois de poste de travail et de point de contemplation, orientée pour encadrer les vues sur le jardin à travers la structure perméable du bâtiment.

N4 affirme : « Nos clients sont venus avec une vision claire : ils voulaient un bâtiment à faible entretien qui résisterait à l’épreuve du temps, se fondant sans effort dans le paysage. Leur décision de rester dans cette maison à long terme a guidé tout le projet. Le cahier des charges était clair : un espace de travail et des étagères pour la belle collection de CD pour écouter de la musique. Nous avons choisi des matériaux durables et durables pour refléter cette vision. Pour nous, la durabilité commence par des choix de matériaux réfléchis, garantissant que cet espace vieillit avec grâce tout en minimisant son impact environnemental. La structure principale est en bois, une ressource renouvelable à faible teneur en carbone, et le revêtement métallique est entièrement réutilisable. À l’intérieur, les menuiseries en contreplaqué de bouleau poursuivent le thème naturel, tandis que les plafonds en liège améliorent l’acoustique pour l’écoute de musique. »

La relation du pavillon avec son site mérite une attention particulière. Au lieu de dominer la périphérie du jardin, il agit comme un médiateur entre l’espace aménagé et sauvage. De l’extérieur, la conception circulaire subtile du pavillon se révèle progressivement. La répétition de poutres de bois verticales – chacune placée avec précision mais semblant organique dans leur espacement – crée une limite perméable qui définit et dissout à la fois le bord de la structure.

Pour plus d’informations sur N4 Architecture, visitez n4architecture.co.uk.

Photographie par Joshua Page.

