Un riad rénové à Marrakech avec une explosion de couleurs – Prix de 505K €

Une propriété unique au cœur de Marrakech, au Maroc, a récemment attiré l’attention des amateurs d’architecture et des passionnés de design. Ce riad, situé dans le quartier de Dar el Bacha, à proximité de la célèbre place Jemaa el-Fnaa, a été rénové en 2019 pour un montant de 505 000 €, soit environ 528 907 $.

Un mélange harmonieux de tradition et de modernité

Selon l’agent immobilier en charge de la vente, cette résidence traditionnelle marocaine a été rénovée avec goût pour offrir un mariage harmonieux entre tradition et modernité. Avec une empreinte d’environ 1 378 pieds carrés, le riad s’étend sur deux niveaux organisés autour d’une cour intérieure spacieuse.

Au rez-de-chaussée, on trouve deux salons, une cuisine moderne bien équipée et une salle de bains. À l’étage, un couloir mène à deux chambres spacieuses, chacune avec sa propre salle de bains attenante. La terrasse offre plusieurs espaces de détente avec vue sur les jardins du Palais Dar el Bacha et les montagnes de l’Atlas.

Un quartier chargé d’histoire

Le riad est situé dans le quartier de Dar el Bacha, un quartier historique de Marrakech datant du XVIe siècle. Ce quartier, imprégné de l’histoire et de la culture de la ville, offre aux résidents une expérience authentique de la vie marocaine.

La propriété est entièrement meublée et comprend deux chambres et trois salles de bains complètes, offrant tout le confort nécessaire pour une vie moderne dans un cadre traditionnel. La terrasse sur le toit, l’un des points forts de la propriété, offre une vue imprenable sur les jardins du Palais Dar el Bacha et les majestueuses montagnes de l’Atlas.

Une oasis de tranquillité au cœur de la ville animée

Pour les amateurs de design et d’architecture, ce riad rénové à Marrakech représente une véritable oasis de tranquillité au cœur de la ville animée. La combinaison de couleurs vives et de motifs traditionnels crée une atmosphère chaleureuse et accueillante, invitant les résidents à se détendre et à se ressourcer.

L’architecture unique du riad, avec sa cour intérieure traditionnelle et sa terrasse sur le toit offrant une vue panoramique, en fait une propriété véritablement exceptionnelle. Que ce soit pour y vivre à l’année ou pour en faire une résidence secondaire, ce riad à Marrakech est une occasion unique de posséder une pièce d’histoire et de culture marocaine.

En conclusion, ce riad rénové à Marrakech représente l’alliance parfaite entre tradition et modernité, offrant à ses résidents un cadre de vie unique au cœur de l’une des villes les plus fascinantes du Maroc. Avec ses caractéristiques uniques et son emplacement privilégié, cette propriété est une véritable perle rare qui ne manquera pas de séduire les amateurs d’architecture et de design du monde entier.