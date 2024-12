Le Pouvoir de la Compartmentalisation en Cuisine

Chaque année apporte avec elle un désir renouvelé de faire des changements significatifs, de trouver des choses qui procurent de la joie et d’inviter l’ordre après le chaos des vacances. Pour ceux qui souhaitent se concentrer sur la cuisine, considérez le pouvoir de la compartmentalisation. Du planning des repas aux efforts de réduction des déchets et à l’organisation du réfrigérateur, affiner votre flux de travail culinaire est plus facile que vous ne le pensez.

L’Amour de Tout ce qui est Fromage

Avec la prolifération du fromage artisanal et le théâtre de la présentation, faire ses courses pour du fromage est passé d’une tâche simple à une expérience de luxe. Des présentoirs colorés de Tableaux à Paris, en passant par le très personnalisé Fromaje à Madrid et le sanctuaire Maison Morand à Dubaï, chacun de ces établissements se croise avec le design pour élever le fromage à un statut de culte. De plus, chacun trouve un moyen de donner une visibilité adéquate à l’artisanat alimentaire, le produit étant au centre de l’attention.

Goldie : le Réchauffeur de Levain digne d’Envy

Le levain est une affaire sérieuse. Cultiver un levain demande de l’intuition, de la patience et une volonté d’embrasser l’imprévisibilité. Pour vous aider, Goldie de Sourhouse™ est un appareil de comptoir pratique et peu invasif pour réchauffer ou refroidir votre levain, qui répond au besoin critique de maintenir votre levain actif et en bonne santé. Une fermentation constante permet un développement adéquat des saveurs, et maintenant, il est beaucoup plus facile à obtenir.

Un Voyage Spirite à La Casa Dragones à San Miguel de Allende

San Miguel de Allende, au Mexique, une ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO remplie d’une architecture coloniale colorée, abrite Tequila Casa Dragones, un producteur en petites quantités connu pour ses tequilas de dégustation ultra-premium. L’espace réaménagé de la marque, La Casa Dragones, a récemment remporté le prestigieux Créateurs Design Award et les LIV Hospitality Design Awards grâce à une collaboration entre le studio de design multidisciplinaire Meyer Davis, la curatrice en design de premier plan Ana Elena Mallet, et le curateur artisanal Raul Cabra.