Résultat des Européennes à Oignies : Élection 2024 en Direct

Les résultats des élections européennes 2024 à Oignies sont divulgués aujourd’hui. Découvrez tous les scores et les élus d’Oignies.

À Oignies, une confrontation entre Renaissance et le Parti socialiste se profile pour ces élections européennes 2024. La question clé reste le poids de la gauche après la désintégration de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Lors du premier tour des législatives à Oignies, le binôme Nupes avait obtenu 27,49% des votes dans la localité, dépassant son résultat national. Avec 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, provenant des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo, la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, pourrait récupérer une partie de ces votes. La liste de Glucksmann avait atteint 5% à Oignies il y a cinq ans, comparé aux 11,16% de la liste de la majorité menée par Nathalie Loiseau à l’époque. Les résultats de ce soir pourraient bien équilibrer la balance.

Quelle performance le Rassemblement National (RN) réalisera-t-il à Oignies lors de ces élections européennes ? À l’échelle locale, il est intéressant de noter que le RN n’a pas augmenté son nombre de votes entre 2019 et 2022, avec Jordan Bardella obtenant 46,63% lors des élections européennes et Marine Le Pen 42,67% au premier tour de la présidentielle. Cette stabilité contraste avec les prévisions nationales pour le RN en 2024, qui anticipent une hausse d’environ 10 points entre la présidentielle 2022 et les élections européennes 2024. Le RN aurait peut-être atteint son apogée.

En analysant les données démographiques d’Oignies, on constate une ville dynamique et diversifiée avec 10 210 habitants, représentant la richesse culturelle de l’Europe contemporaine. Avec un taux de chômage de 20,32% et un salaire moyen mensuel net de 2053,29 euros, la commune révèle une situation économique précaire qui peut influencer les priorités politiques des habitants, notamment en matière d’éducation et de santé. Avec 36% de la population âgée de moins de 30 ans et 9,31% de personnes âgées, les enjeux locaux se mêlent aux objectifs européens.

L’abstention constituera certainement l’une des clés des élections européennes à Oignies. Lors du deuxième tour de l’élection présidentielle, 31,36% des inscrits sur les listes électorales de la commune n’ont pas voté, comparé à un taux d’abstention de 31,07% au premier tour. Au niveau national, l’abstention à l’élection présidentielle 2022 était de 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour. L’inflation et d’autres facteurs peuvent inciter les citoyens d’Oignies à ne pas se rendre aux urnes.

Les élections européennes offrent aux habitants d’Oignies l’opportunité de se prononcer sur les enjeux nationaux et européens. Avec 81 sièges au Parlement européen et 38 listes en lice, dont Jordan Bardella (Rassemblement National), Valérie Hayer (Renaissance) et Marie Toussaint (EELV), la mobilisation des électeurs à Oignies sera scrutée de près. Les résultats seront disponibles à partir de 20h.

